***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.01.2021 10:08
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARDYZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905206
BIST
12:481.464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,44
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
12:487,3642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0497
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3616
12:488,9281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0500
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9221
12:48436,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,81
|Açılış
|: 436,04
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler12:46
|PKENT
|1.386,00
|2.193.229
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|1.560.829
|% 10,00
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,56
|644.376
|% 9,88
|
|BTCIM
|9,67
|59.196.038
|% 9,14
|
|POLTK
|405,00
|41.462.893
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|293.726
|% -10,00
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|CMENT
|37,72
|726.789
|% -9,98
|
|AYCES
|83,40
|399.986
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,33
|994.385.755
|% -0,85
|
|GARAN
|9,04
|750.364.452
|% -0,77
|
|ODAS
|3,76
|654.859.627
|% -4,08
|
|KRDMD
|6,52
|648.315.813
|% 0,31
|
|KARSN
|4,79
|628.051.412
|% 5,51
|
|EKGYO
|2,33
|994.385.755
|% -0,85
|
|TSKB
|1,76
|357.617.377
|% -1,68
|
|ODAS
|3,76
|654.859.627
|% -4,08
|
|DOHOL
|3,77
|545.460.772
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,36
|195.351.403
|% -1,45
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3606
|7,3646
|% -0,66
|
|Euro
|8,9228
|8,9263
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,0251
|10,0754
|% -0,85
|
|Frank
|8,2548
|8,3045
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9596
|1,9694
|% -0,54
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|0,22
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.940
|-10,00
|
|Tam
|2.882
|2.955
|-8,83
|
|Yarım
|1.393
|1.430
|-4,27
|
|Çeyrek
|699
|715
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|-0,41
|