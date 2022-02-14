***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2022 11:45
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001475
BIST
17:302.015
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -36,31
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.027
En Düşük
1.971
17:3013,5754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0724
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6063
En Düşük
13,4772
17:3015,3771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0430
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4010
En Düşük
15,3137
17:30813,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 4,96
|Açılış
|: 812,44
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
813,52
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler17:28
|DERIM
|4,43
|4.945.773
|% 23,74
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|8.804.249
|% 9,99
|
|AYDEM
|7,19
|130.890.621
|% 9,94
|
|ATSYH
|13,39
|3.301.068
|% 9,93
|
|ORCAY
|27,42
|167.382.809
|% -9,98
|
|KAPLM
|55,60
|6.666.437
|% -9,96
|
|INTEM
|100,90
|36.353.795
|% -9,83
|
|AVOD
|3,66
|23.894.297
|% -8,73
|
|DESA
|10,20
|19.433.746
|% -7,61
|
|THYAO
|28,98
|5.681.085.977
|% -2,16
|
|ASELS
|21,88
|2.025.112.595
|% 0,64
|
|YKBNK
|4,11
|2.003.720.551
|% 0,24
|
|KRDMD
|11,68
|1.709.020.336
|% -2,59
|
|EREGL
|28,24
|1.561.938.648
|% -2,89
|
|YKBNK
|4,11
|2.003.720.551
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,27
|588.162.537
|% -2,16
|
|THYAO
|28,98
|5.681.085.977
|% -2,16
|
|KRDMD
|11,68
|1.709.020.336
|% -2,59
|
|MOBTL
|2,08
|227.188.098
|% 7,77
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5849
|13,5917
|% 0,66
|
|Euro
|15,3707
|15,3840
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,3010
|18,3928
|% 0,31
|
|Frank
|14,6112
|14,6992
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6054
|3,6234
|% 0,48
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|0,75
|
|Altın Gr.
|813
|813
|4,87
|
|Cumhuriyet
|5.394
|5.475
|42,00
|
|Tam
|5.369
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.595
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.301
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|0,18
|
|B. Petrol
|93,79
|93,79
|-0,65
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Seans Raporu
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