***ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.08.2021 09:10
***ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARDYZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında ARD Grup Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954618
BIST
11:531.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,78
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.421
En Düşük
1.412
11:538,4521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0472
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
11:5310,0233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0437
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0361
En Düşük
9,9509
11:53492,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,98
|Açılış
|: 492,03
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
493,00
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler11:53
|ISGSY
|10,67
|32.359.965
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|9.914.548
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|29.312.306
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.280.722
|% 9,92
|
|DAGI
|2,94
|9.094.152
|% 9,70
|
|DIRIT
|3,01
|15.050
|% -7,67
|
|METUR
|5,11
|77.806.896
|% -7,59
|
|EMNIS
|18,20
|10.920
|% -7,19
|
|CRFSA
|38,34
|3.539.577
|% -5,10
|
|DENGE
|1,13
|1.592.685
|% -4,24
|
|GARAN
|9,00
|831.003.958
|% 1,58
|
|KRDMD
|7,94
|304.635.706
|% 1,93
|
|AKBNK
|5,42
|299.794.530
|% 1,31
|
|THYAO
|12,75
|222.865.280
|% 0,95
|
|SISE
|7,83
|174.584.618
|% 0,51
|
|GARAN
|9,00
|831.003.958
|% 1,58
|
|CEMAS
|1,38
|106.042.218
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,42
|299.794.530
|% 1,31
|
|EKGYO
|1,81
|95.041.608
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,47
|110.050.678
|% 0,41
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4502
|8,4521
|% 0,56
|
|Euro
|10,0187
|10,0233
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,7271
|11,7859
|% 0,61
|
|Frank
|9,2845
|9,3404
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2446
|2,2558
|% 0,49
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,21
|
|Altın Gr.
|492
|492
|3,25
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,68
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,07
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|0,15
|