***ARDYZ* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2020 11:25
***ARDYZ******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Halka Arzında İdari Sorumluluğu Bulunan Gerçek ve Tüzel Kişilerin Pay Alımı Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816934
BIST
11:43120.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 1.205,53
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
11:435,9796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0057
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9756
11:436,6125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0074
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,6102
11:43301,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,76
|Açılış
|: 301,68
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
301,61
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|88,55
|19.424.792
|% 15,00
|
|CELHA
|11,36
|9.255.916
|% 14,06
|
|DITAS
|12,76
|12.382.538
|% 11,34
|
|OZGYO
|2,05
|96.111.411
|% 10,81
|
|BURVA
|16,50
|195.133
|% 10,22
|
|BEYAZ
|3,87
|1.036.957
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|PKENT
|196,50
|275.385
|% -3,15
|
|THYAO
|14,21
|551.602.546
|% 2,67
|
|PETKM
|4,20
|460.157.061
|% 2,19
|
|HALKB
|7,34
|419.549.057
|% 6,69
|
|ASELS
|23,86
|219.259.022
|% 2,05
|
|SISE
|5,56
|178.882.181
|% -0,36
|
|PETKM
|4,20
|460.157.061
|% 2,19
|
|EKGYO
|1,72
|98.636.483
|% 1,78
|
|HALKB
|7,34
|419.549.057
|% 6,69
|
|KRDMD
|2,87
|146.274.672
|% 1,77
|
|OZGYO
|2,05
|96.111.411
|% 10,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7322
|7,7709
|% -0,25
|
|Frank
|6,1463
|6,1833
|% -0,36
|
|Riyal
|1,5889
|1,5969
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.569
|-8,04
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,69
|54,69
|0,24
|
Seans Raporu
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11:55HALKB
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11:53
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11:53XU100
Endeks 120, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 4, 171.00 milyon TL de