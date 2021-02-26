***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.02.2021 13:58
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinde belirtilen 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2016 yılı sonunda dolduğundan, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 - 2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin ve esas sözleşmenin ekli tadil tasarısına uygun olarak değişitirilmesi amacıyla SPK onayı almak üzere gerekli başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913271
BIST
15:571.468
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BIST En Aktif Hisseler15:57
|EGGUB
|224,70
|142.300.862
|% 9,99
|
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|29.317.154
|% 9,92
|
|BLCYT
|9,18
|58.784.225
|% 9,03
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,53
|312.606
|% -9,47
|
|BALAT
|9,35
|3.311.793
|% -9,14
|
|THYAO
|13,48
|1.640.302.422
|% 0,67
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|KOZAL
|128,50
|1.353.706.896
|% 0,23
|
|GARAN
|8,94
|1.187.075.726
|% -1,54
|
|PETKM
|5,19
|836.941.236
|% -1,70
|
|SASA
|39,68
|789.567.995
|% -4,84
|
|EKGYO
|2,24
|712.025.393
|% -3,03
|
|TSKB
|1,65
|393.354.601
|% -4,07
|
|KARSN
|3,94
|704.091.401
|% -6,86
|
|PETKM
|5,19
|836.941.236
|% -1,70
|
|SKBNK
|1,31
|198.869.483
|% -3,68
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,4398
|7,4457
|% 1,26
|
|Euro
|9,0135
|9,0202
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,3415
|10,3933
|% 0,71
|
|Frank
|8,1728
|8,2221
|% 1,12
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|Riyal
|1,9766
|1,9865
|% 1,12
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|15:57
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-8,63
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|Altın Gr.
|420
|420
|1,85
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|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|33,00
|
|Tam
|2.779
|2.852
|36,94
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|17,87
|
|Çeyrek
|674
|690
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,75
|-0,63
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|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,09
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|B. Petrol
|65,04
|65,04
|-1,08
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