***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.03.2021 16:35
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve konu" başlıklı 3'üncü maddesine yenilenebilir enerji faaliyetlerine ilişkin 16.fıkranın eklenmesine ve esas sözleşmenin ekli tadil tasarısına uygun olarak değişitirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915999
BIST
16:421.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,80
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:427,6661
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1341
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:429,1083
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1283
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
16:42417,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 5,91
|Açılış
|: 417,20
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:42
|FADE
|11,55
|73.815.768
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|124.340
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.342.154
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|SONME
|79,80
|4.477.996
|% -7,42
|
|PETKM
|6,22
|1.674.622.672
|% 3,32
|
|GARAN
|9,05
|1.662.783.025
|% -2,16
|
|KRDMD
|7,26
|1.132.448.386
|% -0,55
|
|KOZAL
|131,70
|1.120.789.137
|% 2,17
|
|THYAO
|14,66
|1.075.602.445
|% -0,81
|
|PETKM
|6,22
|1.674.622.672
|% 3,32
|
|EKGYO
|2,39
|637.903.689
|% -2,85
|
|GARAN
|9,05
|1.662.783.025
|% -2,16
|
|HALKB
|5,40
|931.351.967
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,38
|219.801.327
|% -2,13
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6631
|7,6661
|% 1,78
|
|Euro
|9,0984
|9,1083
|% 1,43
|
|Sterlin
|10,5901
|10,6433
|% 1,85
|
|Frank
|8,1799
|8,2292
|% 1,51
|
|Riyal
|2,0392
|2,0494
|% 1,87
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|-6,72
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,91
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|40,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,13
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,48
|
|Çeyrek
|670
|685
|8,74
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,20
|
Seans Raporu
16:42
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16:56KRONT
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 56.95 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 445 adet işlem
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16:53
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16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.82 ) 1, 342
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16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, TRILC, ISATR, KUTPO, NIBAS, IZTAR, FADE, DIRIT, RODRG, SNKRN
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16:53
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