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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

08.03.2021 16:36



***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile  Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinde belirtilen 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2016 yılı sonunda dolduğundan, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 - 2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin ve esas sözleşmenin ekli tadil tasarısına uygun olarak değişitirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916000


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