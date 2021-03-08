***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.03.2021 16:36
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinde belirtilen 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2016 yılı sonunda dolduğundan, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 - 2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin ve esas sözleşmenin ekli tadil tasarısına uygun olarak değişitirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916000
BIST
16:291.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -8,52
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:297,6687
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1367
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:299,1104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1304
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
16:29417,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 5,80
|Açılış
|: 417,08
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:29
|BJKAS
|4,81
|61.867.054
|% 9,82
|
|BTCIM
|14,32
|26.945.065
|% 9,31
|
|CLEBI
|246,30
|288.084.637
|% 8,69
|
|BOSSA
|26,46
|70.264.133
|% 8,53
|
|DYOBY
|17,32
|130.524.350
|% 7,38
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|ATAGY
|5,65
|6.426.201
|% -3,75
|
|DITAS
|15,34
|4.794.184
|% -3,03
|
|AKBNK
|6,13
|412.580.743
|% -3,01
|
|ATSYH
|6,15
|222.687
|% -2,69
|
|GARAN
|9,05
|1.622.864.177
|% -2,16
|
|EREGL
|16,03
|595.132.586
|% 1,39
|
|AKBNK
|6,13
|412.580.743
|% -3,01
|
|DOHOL
|3,38
|376.897.811
|% -1,17
|
|ASELS
|17,09
|305.062.976
|% -0,75
|
|PETKM
|6,24
|1.641.393.326
|% 3,65
|
|GARAN
|9,05
|1.622.864.177
|% -2,16
|
|KRDMD
|7,28
|1.083.575.449
|% -0,27
|
|DOHOL
|3,38
|376.897.811
|% -1,17
|
|ISCTR
|5,76
|569.760.182
|% -3,03
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6643
|7,6687
|% 1,81
|
|Euro
|9,1016
|9,1104
|% 1,45
|
|Sterlin
|10,5902
|10,6433
|% 1,85
|
|Frank
|8,1808
|8,2301
|% 1,52
|
|Riyal
|2,0383
|2,0485
|% 1,82
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|-5,60
|
|Altın Gr.
|417
|417
|6,17
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|38,00
|
|Tam
|2.765
|2.836
|38,79
|
|Yarım
|1.336
|1.372
|18,77
|
|Çeyrek
|670
|686
|9,38
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|68,92
|68,92
|-0,44
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:41SONME
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 82.50 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 797 adet işlem
-
16:39DAGHL
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 315, 809 adet işlem
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 91 kaybederek (% -0.81 ) 1, 342
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, TRILC, RODRG, BJKAS, VAKKO, ISATR, VKFYO, SNKRN, KUTPO, DIRIT
-
16:38
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, KSTUR, EPLAS