***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.07.2021 16:05
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 32.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle %212,50000 oranında arttırılarak 100.000.000-TL'ye çıkarılması neticesinde Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6'ncı maddesi tadil edilmiştir söz konusu işlem 14.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiş ve 14.07.2021 tarihli ve 10370 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmuştur.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951504
BIST
16:391.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
16:398,5303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0341
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
16:3910,1050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0316
|Açılış
|: 10,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
16:39500,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,84
|Açılış
|: 500,23
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler16:39
|KGYO
|7,15
|31.672.810
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.667.408
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|29.213.819
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.928.683
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,78
|35.770.600
|% -7,05
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|DOCO
|675,00
|33.665.470
|% -4,05
|
|SASA
|30,34
|1.246.151.423
|% -2,63
|
|THYAO
|13,11
|450.560.760
|% 0,23
|
|GARAN
|8,39
|431.243.809
|% -0,47
|
|KRDMD
|7,33
|316.802.099
|% 0,83
|
|ARCLK
|33,56
|293.053.802
|% 2,63
|
|YKBNK
|2,30
|158.798.890
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,06
|63.847.130
|% 1,92
|
|PEKGY
|1,03
|61.162.754
|% 3,00
|
|GARAN
|8,39
|431.243.809
|% -0,47
|
|DGKLB
|2,17
|104.674.562
|% 6,37
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5273
|8,5303
|% -0,40
|
|Euro
|10,0965
|10,1050
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,7473
|11,8062
|% -0,56
|
|Frank
|9,2436
|9,2993
|% -0,59
|
|Riyal
|2,2665
|2,2779
|% -0,49
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-5,36
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|-10,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|-7,56
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|-3,66
|
|Çeyrek
|799
|817
|-1,83
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,67
|73,67
|0,20
|