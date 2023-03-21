***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.03.2023 10:20
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2023 / 27.01.2023 / 27.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ihraç edeceği her türlü borçlanma aracı ihraç yetkisinin süresiz olarak Şirketimiz Yönetim Kuruluna devredilmesi için Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadiline ve "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 18. maddenin Esas Sözleşme'ye eklenmesine izin verildiği T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083583785 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir. Esas Sözleşme değişikliği yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126607
BIST
10:504.940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -35,09
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.923
10:5019,0248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0389
En Düşük
18,9846
10:5020,4241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0760
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4655
En Düşük
20,3199
10:501.207,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,14
|Açılış
|: 1.207,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.205,85
BIST En Aktif Hisseler10:50
|AKFYE
|14,33
|2.262.033
|% 9,98
|
|ANELE
|5,87
|38.673.704
|% 9,93
|
|GLCVY
|23,98
|6.126.179
|% 6,48
|
|ONCSM
|117,80
|53.434.740
|% 6,41
|
|MEPET
|4,98
|13.792.300
|% 6,41
|
|ESCAR
|97,10
|38.152.222
|% -7,08
|
|SDTTR
|123,90
|216.956.743
|% -6,98
|
|ALFAS
|310,50
|220.312.916
|% -5,82
|
|AVOD
|3,02
|33.182.316
|% -5,63
|
|EPLAS
|48,44
|12.854.871
|% -5,58
|
|ASTOR
|55,90
|1.863.557.693
|% -4,36
|
|GOKNR
|24,84
|1.378.120.069
|% 5,43
|
|THYAO
|124,40
|809.273.572
|% -1,35
|
|KOZAL
|21,04
|798.836.237
|% 0,77
|
|ISCTR
|14,10
|703.476.153
|% 0,71
|
|GOKNR
|24,84
|1.378.120.069
|% 5,43
|
|METRO
|2,00
|104.174.360
|% 5,26
|
|ISCTR
|14,10
|703.476.153
|% 0,71
|
|KOZAL
|21,04
|798.836.237
|% 0,77
|
|ADESE
|1,55
|54.125.545
|% 3,33
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0203
|19,0248
|% 0,11
|
|Euro
|20,4115
|20,4241
|% 0,37
|
|Sterlin
|23,2280
|23,3445
|% -0,19
|
|Frank
|20,3638
|20,4865
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0483
|5,0736
|% 0,08
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|-8,44
|
|Altın Gr.
|1.207
|1.207
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.135
|8.227
|-15,00
|
|Yarım
|3.988
|4.026
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.994
|2.013
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,97
|72,97
|-0,82
|