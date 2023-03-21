***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.01.2023 / 27.01.2023 / 27.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ihraç edeceği her türlü borçlanma aracı ihraç yetkisinin süresiz olarak Şirketimiz Yönetim Kuruluna devredilmesi için Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadiline ve "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 18. maddenin Esas Sözleşme'ye eklenmesine izin verildiği T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083583785 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir. Esas Sözleşme değişikliği yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126607BIST