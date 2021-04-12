***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
12.04.2021 17:01
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirket'in esas sözleşmesinin 3. maddesi ve 6. Maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklikler 07.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemi
16:571.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,67
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:578,1443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0103
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
16:579,7071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0039
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
16:57453,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,68
|Açılış
|: 453,64
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler16:57
|PENGD
|4,51
|141.398.914
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|713.574
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|908.996
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.729.577
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|294.031.588
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.746.472
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,48
|1.022.727.310
|% -6,35
|
|GARAN
|6,62
|663.403.698
|% -0,30
|
|EREGL
|16,43
|621.590.249
|% 0,74
|
|HALKB
|4,52
|611.730.631
|% -0,44
|
|PETKM
|6,02
|562.902.119
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|347.045.686
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,84
|266.538.722
|% -2,13
|
|HALKB
|4,52
|611.730.631
|% -0,44
|
|TSKB
|1,34
|144.793.578
|% -0,74
|
|GARAN
|6,62
|663.403.698
|% -0,30
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1406
|8,1443
|% -0,13
|
|Euro
|9,6981
|9,7071
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,1530
|11,2089
|% 0,10
|
|Frank
|8,7737
|8,8266
|% -0,13
|
|Riyal
|2,1639
|2,1748
|% -0,18
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-7,56
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|-15,00
|
|Tam
|2.997
|3.073
|-14,99
|
|Yarım
|1.449
|1.486
|-7,25
|
|Çeyrek
|727
|743
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,02
|64,02
|1,07
|