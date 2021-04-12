***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket'in esas sözleşmesinin 3. maddesi ve 6. Maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklikler 07.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemi