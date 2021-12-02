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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

02.12.2021 09:56
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/08/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Limited Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Akıllı telefonlar ve aksesuar ürünleri başta olmak üzere tüm telekomünikasyon ürün ve hizmetlerinin Türkiye'de dağıtımı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.580.700 Pay Adedi karşılığı 39.517.500 Türk Lirası
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.12.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
39.517.500 Türk Lirası
Beher Payın Alış Fiyatı
16,76 Amerikan Doları
Toplam Tutar
26.500.000 Amerikan Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
11,27 (30.09.2021 tarihinde geçerli olan TCMB Döviz Alış Kuru kullanılmıştır)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
3,64 (01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında oluşan ortalama TCMB Döviz Alış Kuru kullanılmıştır)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin 2020 yılında elde etmiş olduğu esas faaliyet karlılık oranından daha yüksek bir esas faaliyet karlılık oranına sahip olan Brightstar Türkiye'nin Arena Grubu'na dahil olmasının yüksek karlılık oranlarının yanı sıra yaratacağı yeni iş geliştirme fırsatları, ölçek ekonomisi, maliyet avantajları ve operasyonel sinerjiler ile şirketimizin daha karlı ve sürdürülebilir büyümesine önemli miktarda katkı yapacağını öngörmekteyiz.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
LIKEWIZE CORP., BRIGHTSTAR VENTURE LLC
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/09/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yasal zorunluluk bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

13 Eylül 2021 tarihli KAP açıklamamızda Şirketimiz ile Likewize Corp. (önceki ünvanı ile Brightstar Corp.) arasında Brightstar Telekomünikasyon ve Dağı
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PKENT 4.478,20 21.710.061 % 10,00  
ISBTR 56.367,00 1.014.606 % 10,00  
POLTK 409,40 6.929.568 % 9,99  
YONGA 26,86 328.766 % 9,99  
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Riyal 3,6586 3,6769 % 0,52  
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11:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.767 -0,49  
Altın Gr. 783 783 4,28  
Cumhuriyet 5.175 5.249 91,00  
Tam 5.147 5.282 99,20  
Yarım 2.488 2.555 47,99  
Çeyrek 1.248 1.277 24,00  
Gümüş.Ons 22,29 22,32 -0,08  
Gümüş Gr. 9,89 9,90 0,04  
B. Petrol 71,78 71,78 2,11  
Seans Raporu 11:56
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