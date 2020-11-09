***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 291.967 -1.557.584 -1.557.584 258.128.919 256.571.335 -12.447.289 -12.447.289 9.628.221 81.757.694 705.048 82.462.742 368.506.976 -218.737 368.288.239Transferler705.048 -705.048Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.099 27.899.331 27.899.331 -1.383.551 -1.383.551 14.130.771 14.130.771 40.668.650 -380.832 40.287.818Dönem Karı (Zararı)14.130.771 14.130.771 14.130.771 -389.832 13.740.939Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)22.099 27.899.331 27.899.331 -1.383.551 -1.383.551 26.537.879 9.000 26.546.879Dönem Sonu Bakiyeler32.000.000 314.066 -1.557.584 -1.557.584 286.028.250 284.470.666 -13.830.840 -13.830.840 9.628.221 82.462.742 14.130.771 96.593.513 409.175.626 -599.569 408.576.057Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315Transferler1.047.812 29.737.841 -30.785.653 -1.047.812Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)103.658 151.258.341 151.258.341 -38.329.514 43.409.560 43.409.560 156.442.045 156.442.045Dönem Karı (Zararı)43.409.560 43.409.560 43.409.560 43.409.560Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)103.658 151.258.341 151.258.341 -38.329.514 113.032.485 113.032.485Kar Payları-12.078.120 -12.078.120 -12.078.120 -12.078.120Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-800.089 -800.089 -800.089 800.089 0Dönem Sonu Bakiyeler32.000.000 433.325 -1.557.584 -1.557.584 459.996.556 458.438.972 -55.265.024 -55.265.024 10.676.033 99.322.374 43.409.560 142.731.934 589.015.240 589.015.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.555.818 61.372.824Dönem Karı (Zararı)43.409.560 13.740.939Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler69.537.527 34.712.691Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 7.485.772 6.747.870Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-8.649.613 2.427.273Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -177.054 1.527.924Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -8.472.559 899.349Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-942.764 1.793.295Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-942.764 1.793.295Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 37.309.717 27.444.904Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34.562.094 -3.357.291Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-227.679 -343.360İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-99.813.692 9.855.463Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler123.514.882 243.122.657Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.550.184 -8.621.577Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.842.267 -6.752.610Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-166.604.309 -153.702.891İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-166.604.309 -153.702.891Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.409.847 239.401Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.203.585 -9.933.120İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.203.585 -9.933.120Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-46.032.021 -48.802.129İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.471.263 -5.694.268Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.947.640 -5.847.528Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)476.377 153.260Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.133.395 58.309.093Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-340.047 -1.453.231Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.866.359 -112.374Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-21.482.807 4.629.336YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.423.155 3.735.213Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.876.475 -1.139.915Alınan Faiz5.299.630 4.875.128FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.808.001 -13.713.281Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri113.486.821 23.907.623Kredilerden Nakit Girişleri113.486.821 23.907.623Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.846.212 -5.297.109Ödenen Temettüler-12.078.120 0Ödenen Faiz-40.754.488 -32.323.795YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.675.338 51.394.756Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi37.288.764 4.143.279NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)75.964.102 55.538.035DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ136.729.168 49.951.700DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 212.693.270 105.489.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 212.693.270 136.729.168Ticari Alacaklar812.496.213 722.222.795İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 812.496.213 722.222.795Diğer Alacaklar38.946 38.946İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 38.946 38.946Türev Araçlar11.961.384 10.381.676Stoklar7 354.353.834 264.347.004Peşin Ödenmiş Giderler8 8.678.853 8.232.625Diğer Dönen Varlıklar9 27.528.687 12.620.961ARA TOPLAM1.427.751.187 1.154.573.175TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.427.751.187 1.154.573.175DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar3.496.557 8.096.121İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.496.557 8.096.121Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 11.250.000 0Maddi Duran Varlıklar4.523.571 3.084.534Kullanım Hakkı Varlıkları25.901.956 18.596.181Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.730.723 2.234.193Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.730.723 2.234.193Ertelenmiş Vergi Varlığı0 5.650.790TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.902.807 37.661.819TOPLAM VARLIKLAR1.476.653.994 1.192.234.994KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar333.516.795 153.449.195İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar333.516.795 153.449.195Banka Kredileri4 330.939.466 149.728.046Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.577.329 3.721.149Ticari Borçlar473.657.913 507.749.799İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 473.657.913 507.749.799Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.869.339 2.669.486Diğer Borçlar4.297.636 8.758.021İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 4.297.636 8.758.021Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 17.252.900 53.851.277Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31.367.058 1.275.393Kısa Vadeli Karşılıklar0 397.295Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 397.295ARA TOPLAM861.961.641 728.150.466TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER861.961.641 728.150.466UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18.980.908 14.295.997İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18.980.908 14.295.997Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 18.980.908 14.295.997Uzun Vadeli Karşılıklar5.782.956 5.137.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.782.956 5.137.216Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü913.249 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.677.113 19.433.213TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER887.638.754 747.583.679ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar589.015.240 445.451.404Ödenmiş Sermaye32.000.000 32.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)433.325 329.667Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)458.438.972 307.180.631Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Yabancı Para Çevrim Farkları459.996.556 308.738.215Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-55.265.024 -16.935.510Yabancı Para Çevrim Farkları-55.265.024 -16.935.510Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.676.033 9.628.221Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları99.322.374 82.462.742Net Dönem Karı veya Zararı43.409.560 30.785.653Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 -800.089TOPLAM ÖZKAYNAKLAR589.015.240 444.651.315TOPLAM KAYNAKLAR1.476.653.994 1.192.234.994Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 3.603.808.506 1.872.846.843 1.400.253.348 595.024.106Satışların Maliyeti12 -3.433.806.215 -1.767.381.840 -1.331.213.956 -559.970.454TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)170.002.291 105.465.003 69.039.392 35.053.652BRÜT KAR (ZARAR)170.002.291 105.465.003 69.039.392 35.053.652Genel Yönetim Giderleri13, 14 -35.581.243 -36.066.150 -13.007.743 -11.706.377Pazarlama Giderleri13, 14 -30.079.811 -31.624.348 -10.604.102 -10.316.716Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.835.850 0 4.738.463 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-6.123.391 -289.313 -3.545.713 -446.568ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)115.053.696 37.485.192 46.620.297 12.583.991FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)115.053.696 37.485.192 46.620.297 12.583.991Finansman Gelirleri15 5.527.309 -13.089.326SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)77.971.658 10.383.648 31.938.320 1.472.093Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-34.562.098 3.357.291 -15.489.269 3.736.802Dönem Vergi (Gideri) Geliri-27.866.081 -2.701.084 -14.496.072 -394.944Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-6.696.017 6.058.375 -993.197 4.131.746SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)43.409.560 13.740.939 16.449.051 5.208.895DÖNEM KARI (ZARARI)43.409.560 13.740.939 16.449.051 5.208.895Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -389.832 0 -120.550Ana Ortaklık Payları43.409.560 14.130.771 16.449.051 5.329.445Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,35654875 0,42940434 0,51403284 0,16277796Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar151.258.341 27.899.331 78.945.908 -7.038.025Yabancı Para Çevrim Farkları151.258.341 27.899.331 78.945.908 -7.038.025Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-38.225.856 -1.352.452 -25.071.534 487.022Yabancı Para Çevrim Farkları-38.225.856 -1.352.452 -25.071.534 487.022Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-38.225.856 -1.352.452 -25.071.534 487.022DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)113.032.485 26.546.879 53.874.374 -6.551.003TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)156.442.045 40.287.818 70.323.425 -1.342.108Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -380.832 0 -116.049Ana Ortaklık Payları156.442.045 40.668.650 70.323.425 -1.226.059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887462BIST