***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 19:41
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 291.967 -1.557.584 -1.557.584 258.128.919 256.571.335 -12.447.289 -12.447.289 9.628.221 81.757.694 705.048 82.462.742 368.506.976 -218.737 368.288.239
Transferler
705.048 -705.048
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.099 27.899.331 27.899.331 -1.383.551 -1.383.551 14.130.771 14.130.771 40.668.650 -380.832 40.287.818
Dönem Karı (Zararı)
14.130.771 14.130.771 14.130.771 -389.832 13.740.939
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.099 27.899.331 27.899.331 -1.383.551 -1.383.551 26.537.879 9.000 26.546.879
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 314.066 -1.557.584 -1.557.584 286.028.250 284.470.666 -13.830.840 -13.830.840 9.628.221 82.462.742 14.130.771 96.593.513 409.175.626 -599.569 408.576.057
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315
Transferler
1.047.812 29.737.841 -30.785.653 -1.047.812
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
103.658 151.258.341 151.258.341 -38.329.514 43.409.560 43.409.560 156.442.045 156.442.045
Dönem Karı (Zararı)
43.409.560 43.409.560 43.409.560 43.409.560
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
103.658 151.258.341 151.258.341 -38.329.514 113.032.485 113.032.485
Kar Payları
-12.078.120 -12.078.120 -12.078.120 -12.078.120
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-800.089 -800.089 -800.089 800.089 0
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 433.325 -1.557.584 -1.557.584 459.996.556 458.438.972 -55.265.024 -55.265.024 10.676.033 99.322.374 43.409.560 142.731.934 589.015.240 589.015.240
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.555.818 61.372.824
Dönem Karı (Zararı)
43.409.560 13.740.939
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
69.537.527 34.712.691
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 7.485.772 6.747.870
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.649.613 2.427.273
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -177.054 1.527.924
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -8.472.559 899.349
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-942.764 1.793.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-942.764 1.793.295
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 37.309.717 27.444.904
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.562.094 -3.357.291
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-227.679 -343.360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-99.813.692 9.855.463
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
123.514.882 243.122.657
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.550.184 -8.621.577
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.842.267 -6.752.610
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-166.604.309 -153.702.891
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-166.604.309 -153.702.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.409.847 239.401
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.203.585 -9.933.120
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.203.585 -9.933.120
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-46.032.021 -48.802.129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.471.263 -5.694.268
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.947.640 -5.847.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
476.377 153.260
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.133.395 58.309.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-340.047 -1.453.231
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.866.359 -112.374
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.482.807 4.629.336
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.423.155 3.735.213
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.876.475 -1.139.915
Alınan Faiz
5.299.630 4.875.128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.808.001 -13.713.281
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
113.486.821 23.907.623
Kredilerden Nakit Girişleri
113.486.821 23.907.623
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.846.212 -5.297.109
Ödenen Temettüler
-12.078.120 0
Ödenen Faiz
-40.754.488 -32.323.795
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.675.338 51.394.756
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
37.288.764 4.143.279
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.964.102 55.538.035
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
136.729.168 49.951.700
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 212.693.270 105.489.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 212.693.270 136.729.168
Ticari Alacaklar
812.496.213 722.222.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 812.496.213 722.222.795
Diğer Alacaklar
38.946 38.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 38.946 38.946
Türev Araçlar
11.961.384 10.381.676
Stoklar
7 354.353.834 264.347.004
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.678.853 8.232.625
Diğer Dönen Varlıklar
9 27.528.687 12.620.961
ARA TOPLAM
1.427.751.187 1.154.573.175
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.427.751.187 1.154.573.175
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
3.496.557 8.096.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.496.557 8.096.121
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 11.250.000 0
Maddi Duran Varlıklar
4.523.571 3.084.534
Kullanım Hakkı Varlıkları
25.901.956 18.596.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.730.723 2.234.193
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.730.723 2.234.193
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 5.650.790
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.902.807 37.661.819
TOPLAM VARLIKLAR
1.476.653.994 1.192.234.994
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
333.516.795 153.449.195
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
333.516.795 153.449.195
Banka Kredileri
4 330.939.466 149.728.046
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.577.329 3.721.149
Ticari Borçlar
473.657.913 507.749.799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 473.657.913 507.749.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.869.339 2.669.486
Diğer Borçlar
4.297.636 8.758.021
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 4.297.636 8.758.021
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 17.252.900 53.851.277
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31.367.058 1.275.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 397.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 397.295
ARA TOPLAM
861.961.641 728.150.466
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
861.961.641 728.150.466
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.980.908 14.295.997
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.980.908 14.295.997
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 18.980.908 14.295.997
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.782.956 5.137.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.782.956 5.137.216
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
913.249 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.677.113 19.433.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
887.638.754 747.583.679
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
589.015.240 445.451.404
Ödenmiş Sermaye
32.000.000 32.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
433.325 329.667
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
458.438.972 307.180.631
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
459.996.556 308.738.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-55.265.024 -16.935.510
Yabancı Para Çevrim Farkları
-55.265.024 -16.935.510
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.676.033 9.628.221
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
99.322.374 82.462.742
Net Dönem Karı veya Zararı
43.409.560 30.785.653
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -800.089
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
589.015.240 444.651.315
TOPLAM KAYNAKLAR
1.476.653.994 1.192.234.994
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 3.603.808.506 1.872.846.843 1.400.253.348 595.024.106
Satışların Maliyeti
12 -3.433.806.215 -1.767.381.840 -1.331.213.956 -559.970.454
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
170.002.291 105.465.003 69.039.392 35.053.652
BRÜT KAR (ZARAR)
170.002.291 105.465.003 69.039.392 35.053.652
Genel Yönetim Giderleri
13, 14 -35.581.243 -36.066.150 -13.007.743 -11.706.377
Pazarlama Giderleri
13, 14 -30.079.811 -31.624.348 -10.604.102 -10.316.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.835.850 0 4.738.463 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.123.391 -289.313 -3.545.713 -446.568
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
115.053.696 37.485.192 46.620.297 12.583.991
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
115.053.696 37.485.192 46.620.297 12.583.991
Finansman Gelirleri
15 5.527.309 -13.089.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.971.658 10.383.648 31.938.320 1.472.093
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.562.098 3.357.291 -15.489.269 3.736.802
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-27.866.081 -2.701.084 -14.496.072 -394.944
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.696.017 6.058.375 -993.197 4.131.746
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.409.560 13.740.939 16.449.051 5.208.895
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.409.560 13.740.939 16.449.051 5.208.895
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -389.832 0 -120.550
Ana Ortaklık Payları
43.409.560 14.130.771 16.449.051 5.329.445
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,35654875 0,42940434 0,51403284 0,16277796
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
151.258.341 27.899.331 78.945.908 -7.038.025
Yabancı Para Çevrim Farkları
151.258.341 27.899.331 78.945.908 -7.038.025
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-38.225.856 -1.352.452 -25.071.534 487.022
Yabancı Para Çevrim Farkları
-38.225.856 -1.352.452 -25.071.534 487.022
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-38.225.856 -1.352.452 -25.071.534 487.022
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.032.485 26.546.879 53.874.374 -6.551.003
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
156.442.045 40.287.818 70.323.425 -1.342.108
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -380.832 0 -116.049
Ana Ortaklık Payları
156.442.045 40.668.650 70.323.425 -1.226.059
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887462
BIST