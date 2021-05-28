***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315Transferler1.047.812 29.737.841 -30.785.653 -1.047.812 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)77.713 111.752.633 111.752.633 -25.294.387 -25.294.387 64.640.650 64.640.650 151.176.609 151.176.609Dönem Karı (Zararı)64.640.650 64.640.650 64.640.650 64.640.650Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)77.713 111.752.633 111.752.633 -25.294.387 -25.294.387 86.535.959 86.535.959Kar Payları-12.078.120 -12.078.120 -12.078.120 -12.078.120Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-800.089 -800.089 583.749.804Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 407.380 -1.557.584 -1.557.584 420.490.848 418.933.264 -42.229.897 -42.229.897 10.676.033 99.322.374 64.640.650 163.963.024 583.749.804 583.749.804Transferler1.456.419 63.184.231 -64.640.650 -1.456.419 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)54.693 83.508.682 83.508.682 -29.015.685 -29.015.685 2.034.596 2.034.596 56.582.286 56.582.286Dönem Karı (Zararı)2.034.596 2.034.596 2.034.596 2.034.596Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)54.693 83.508.682 83.508.682 -29.015.685 -29.015.685 54.547.690 54.547.690Kar Payları-16.164.193 -16.164.193 -16.164.193 -16.164.193Dönem Sonu Bakiyeler32.000.000 462.073 -1.557.584 -1.557.584 503.999.530 502.441.946 -71.245.582 -71.245.582 12.132.452 146.342.412 2.034.596 148.377.008 624.167.897 624.167.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.815.033 -97.219.776Dönem Karı (Zararı)2.034.596 12.241.328Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler36.018.372 18.177.380Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 3.563.887 2.395.636Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.466.707 -1.638.117Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 676.028 24.825Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 790.679 -1.662.942Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-101.424 -917.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-101.424 -917.691Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.514.153 10.461.600Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 18.514.153 10.461.600Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.594.812 7.895.644Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-19.763 -19.692İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler14.822.185 -125.592.266Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-61.955.753 104.699.461Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.543.679 -27.632.419Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.068.162 -2.691.289Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler104.722.524 -136.954.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)104.722.524 -136.954.366Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-367.816 -1.225.295Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.326.276 -2.045.066İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.326.276 -2.045.066Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.004.715 -47.987.114İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.857.620 -11.756.178Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-9.752.592 -12.074.652Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-16.105.028 318.474Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları52.875.153 -95.173.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-132.040 -176.134Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.481.208 -38.412Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.446.872 -1.831.672YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.076.846 544.674Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-781.947 -964.079Alınan Faiz1.858.793 1.508.753FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-65.259.663 111.842.969Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 128.092.990Kredilerden Nakit Girişleri0 128.092.990Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.939.789 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.939.789 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.029.304 -2.585.580Ödenen Faiz-25.290.570 -13.664.441YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.367.784 15.167.867Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi28.946.224 14.497.741NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.578.440 29.665.608DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ226.583.622 136.729.168DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 229.162.062 166.394.776Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 229.162.062 226.583.622Ticari Alacaklar1.146.331.382 948.603.818İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.146.331.382 948.603.818Türev Araçlar10.431.677 0Stoklar7 451.994.460 400.818.914Peşin Ödenmiş Giderler8 12.117.625 13.738.405Diğer Dönen Varlıklar9 23.750.933 27.245.946ARA TOPLAM1.873.788.139 1.616.990.705TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.873.788.139 1.616.990.705DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.808.452 2.726.277İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.808.452 2.726.277Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9.000.000 9.000.000Maddi Duran Varlıklar5.493.162 4.541.366Kullanım Hakkı Varlıkları31.471.764 22.615.351Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.644.736 3.562.129Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.644.736 3.562.129Ertelenmiş Vergi Varlığı0 7.029.921TOPLAM DURAN VARLIKLAR51.418.114 49.475.044TOPLAM VARLIKLAR1.925.206.253 1.666.465.749KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar401.601.687 388.253.124İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar401.601.687 388.253.124Banka Kredileri4 396.709.667 385.457.894Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 4.892.020 2.795.230Ticari Borçlar776.227.994 580.074.675İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 776.227.994 580.074.675Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.191.158 2.298.050Diğer Borçlar6.073.253 10.657.950İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 6.073.253 10.657.950Türev Araçlar0 6.820.316Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 64.402.124 57.779.649Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.550.870 13.324.258Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 16.164.193 0ARA TOPLAM1.269.211.279 1.059.208.022TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.269.211.279 1.059.208.022UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21.306.860 17.586.716İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21.306.860 17.586.716Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 21.306.860 17.586.716Uzun Vadeli Karşılıklar6.452.483 5.921.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.452.483 5.921.207Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.067.734 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.827.077 23.507.923TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.301.038.356 1.082.715.945ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar624.167.897 583.749.804Ödenmiş Sermaye32.000.000 32.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)462.073 407.380Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)502.441.946 418.933.264Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Yabancı Para Çevrim Farkları503.999.530 420.490.848Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-71.245.582 -42.229.897Yabancı Para Çevrim Farkları-71.245.582 -42.229.897Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.132.452 10.676.033Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları146.342.412 99.322.374Net Dönem Karı veya Zararı2.034.596 64.640.650TOPLAM ÖZKAYNAKLAR624.167.897 583.749.804TOPLAM KAYNAKLAR1.925.206.253 1.666.465.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.246.077.721 1.093.985.655Satışların Maliyeti12 -1.187.645.365 -1.044.755.174TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)58.432.356 49.230.481BRÜT KAR (ZARAR)58.432.356 49.230.481Genel Yönetim Giderleri13, 14 -11.800.328 -11.571.333Pazarlama Giderleri13, 14 -13.970.086 -10.533.552Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24.756.312 5.389.482Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-24.294.456 -1.936.198ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.123.798 30.578.880FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33.123.798 30.578.880Finansman Gelirleri15 1.878.556 1.528.445Finansman Giderleri15 -20.372.946 -11.970.353SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.629.408 20.136.972Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.594.812 -7.895.644Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.992.310 -2.979.577Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-10.602.502 -4.916.067SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.034.596 12.241.328DÖNEM KARI (ZARARI)2.034.596 12.241.328Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -2.317Ana Ortaklık Payları2.034.596 12.243.645Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) 0,06358112 0,38254150Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar83.508.682 45.648.949Yabancı Para Çevrim Farkları83.508.682 45.648.949Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-28.960.992 -5.394.509Yabancı Para Çevrim Farkları-28.960.992 -5.394.509Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-28.960.992 -5.394.509DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.547.690 40.254.440TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)56.582.286 52.495.768Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 800.089Ana Ortaklık Payları56.582.286 51.695.679http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938820BIST