***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2022 19:57
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 407.380 -1.557.584 -1.557.584 420.490.848 418.933.264 -42.229.897 -42.229.897 10.676.033 99.322.374 64.640.650 163.963.024 583.749.804 583.749.804
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 1.456.419 63.184.231 -64.640.650 -1.456.419 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 83.402 0 0 130.444.827 130.444.827 -80.391.301 -80.391.301 0 0 42.099.522 42.099.522 92.236.450 92.236.450
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.099.522 42.099.522 42.099.522 42.099.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 83.402 0 0 130.444.827 130.444.827 -80.391.301 -80.391.301 0 0 0 0 50.136.928 50.136.928
Sermaye Arttırımı
68.000.000 -68.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.164.193 0 -16.164.193 -16.164.193 -16.164.193
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 490.782 -1.557.584 -1.557.584 550.935.675 549.378.091 -122.621.198 -122.621.198 12.132.452 78.342.412 42.099.522 120.441.934 659.822.061 659.822.061
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 720.220 -1.557.584 -1.557.584 922.341.434 920.783.850 -364.654.773 -364.654.773 12.132.452 78.342.412 67.149.241 145.491.653 814.473.402 814.473.402
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 4.943.862 62.205.379 -67.149.241 -4.943.862 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 306.696 0 0 444.225.811 444.225.811 -366.004.778 -366.004.778 0 0 65.905.230 65.905.230 144.432.959 144.432.959
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.905.230 65.905.230 65.905.230 65.905.230
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 306.696 0 0 444.225.811 444.225.811 -366.004.778 -366.004.778 0 0 0 0 78.527.729 78.527.729
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.734.967 0 -25.734.967 -25.734.967 -25.734.967
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 1.026.916 -1.557.584 -1.557.584 1.366.567.245 1.365.009.661 -730.659.551 -730.659.551 17.076.314 114.812.824 65.905.230 180.718.054 933.171.394 933.171.394
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.556.926 180.340.066
Dönem Karı (Zararı)
65.905.230 42.099.522
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
683.181.147 113.665.038
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,14 32.649.325 10.152.393
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
45.093.661 7.294.921
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 33.905.104 2.408.336
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 11.188.557 4.886.585
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.199.437 1.378.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.199.437 1.378.997
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
291.181.223 68.386.000
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 291.181.223 68.386.000
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
195.460.861 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-52.262.070 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
15 -52.262.070 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45.927.398 26.483.866
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
119.931.312 -31.139
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-778.101.277 57.981.822
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.575.980.724 -199.653.564
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.049.909.038 -39.836.043
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -106.690.266 1.083.429
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.933.527.950 320.224.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.933.527.950 320.224.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.381.928 -332.381
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.498.905 -6.869.370
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -13.498.905 -6.869.370
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 118.543.566 -14.906.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.711.932 -1.728.519
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-101.397.377 -1.770.227
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18.685.445 41.708
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.014.900 213.746.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.063.357 -712.371
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-43.470.876 -26.305.661
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
992.207 -6.388.284
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-87.121.298 2.195.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.030.896 -3.333.229
Alınan Faiz
16 18.130.549 5.528.854
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -100.220.951 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
327.180.871 -140.894.378
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
642.384.470 0
Kredilerden Nakit Girişleri
642.384.470 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -34.952.167
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -34.952.167
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.286.481 -8.584.798
Ödenen Temettüler
-25.734.967 -16.164.193
Ödenen Faiz
-272.182.151 -81.193.220
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
167.502.647 41.641.313
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
87.277.791 45.947.284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
254.780.438 87.588.597
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 494.692.487 226.583.622
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 749.472.925 314.172.219
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 749.472.925 494.692.487
Finansal Yatırımlar
10 152.483.021 0
Ticari Alacaklar
3.821.176.699 2.239.814.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.821.176.699 2.239.814.849
Türev Araçlar
12.484.519 16.886.187
Stoklar
7 1.946.716.570 901.841.846
Peşin Ödenmiş Giderler
8 133.350.461 26.660.195
Diğer Dönen Varlıklar
9 134.343.982 33.794.808
ARA TOPLAM
6.950.028.177 3.713.690.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.950.028.177 3.713.690.372
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
7.922.707 2.005.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.922.707 2.005.508
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18.835.726 14.136.139
Maddi Duran Varlıklar
11.121.955 10.683.875
Kullanım Hakkı Varlıkları
56.158.756 46.871.218
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
163.579.223 174.681.285
Şerefiye
83.683.081 83.683.081
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
79.896.142 90.998.204
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 4.584.561
Diğer Duran Varlıklar
2.244.529 1.396.325
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
259.862.896 254.358.911
TOPLAM VARLIKLAR
7.209.891.073 3.968.049.283
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.876.516.021 861.971.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.876.516.021 861.971.157
Banka Kredileri
4 1.865.423.681 851.850.736
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 11.092.340 10.120.421
Ticari Borçlar
3.970.785.812 1.963.644.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.970.785.812 1.963.644.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.804.197 9.186.125
Diğer Borçlar
14.521.739 28.020.644
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 14.521.739 28.020.644
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 203.385.367 84.841.801
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.006.929 1.796.876
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 867.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 867.966
ARA TOPLAM
6.075.020.065 2.950.329.098
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.075.020.065 2.950.329.098
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
160.473.731 185.478.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
160.473.731 185.478.110
Banka Kredileri
4 142.238.792 166.831.015
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 18.234.939 18.647.095
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.660.843 11.487.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20.660.843 11.487.410
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.565.040 6.281.263
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
201.699.614 203.246.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.276.719.679 3.153.575.881
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
933.171.394 814.473.402
Ödenmiş Sermaye
100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.026.916 720.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
114.812.824 78.342.412
Net Dönem Karı veya Zararı
65.905.230 67.149.241
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
933.171.394 814.473.402
TOPLAM KAYNAKLAR
7.209.891.073 3.968.049.283
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 11.416.532.782 3.939.452.451 4.960.699.022 1.407.074.730
Satışların Maliyeti
12 -10.828.838.076 -3.744.697.430 -4.693.293.731 -1.337.642.134
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
587.694.706 194.755.021 267.405.291 69.432.596
BRÜT KAR (ZARAR)
587.694.706 194.755.021 267.405.291 69.432.596
Genel Yönetim Giderleri
13-14 -143.071.678 -41.594.481 -51.796.999 -15.587.298
Pazarlama Giderleri
13-14 -132.987.829 -46.148.344 -52.573.723 -15.606.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36.150.477 29.926.053 19.115.957 27.955.903
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
347.785.676 136.938.249 182.150.526 66.194.969
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 52.262.070 0 14.376.116 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
400.047.746 136.938.249 196.526.642 66.194.969
Finansman Giderleri
16 -288.215.118 -68.354.861 -172.539.444 -27.771.023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
111.832.628 68.583.388 23.987.198 38.423.946
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-45.927.398 -26.483.866 -15.096.503 -3.739.902
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-38.797.625 -23.045.288 -16.534.303 -6.472.827
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.129.773 -3.438.578 1.437.800 2.732.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.905.230 42.099.522 8.890.695 34.684.044
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.905.230 42.099.522 8.890.695 34.684.044
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
65.905.230 42.099.522 8.890.695 34.684.044
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) 0,65905230 0,42099522 0,08890695 0,34684044
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
444.532.507 130.528.229 202.565.388 14.624.659
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
444.532.507 130.528.229 202.565.388 14.624.659
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-366.004.778 -80.391.301 -173.981.627 -40.026.260
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-366.004.778 -80.391.301 -173.981.627 -40.026.260
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-366.004.778 -80.391.301 -173.981.627 -40.026.260
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.527.729 50.136.928 28.583.761 -25.401.601
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
144.432.959 92.236.450 37.474.456 9.282.443
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
144.432.959 92.236.450 37.474.456 9.282.443
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077011
BIST