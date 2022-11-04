***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 407.380 -1.557.584 -1.557.584 420.490.848 418.933.264 -42.229.897 -42.229.897 10.676.033 99.322.374 64.640.650 163.963.024 583.749.804 583.749.804Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 0 1.456.419 63.184.231 -64.640.650 -1.456.419 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 83.402 0 0 130.444.827 130.444.827 -80.391.301 -80.391.301 0 0 42.099.522 42.099.522 92.236.450 92.236.450Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.099.522 42.099.522 42.099.522 42.099.522Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 83.402 0 0 130.444.827 130.444.827 -80.391.301 -80.391.301 0 0 0 0 50.136.928 50.136.928Sermaye Arttırımı68.000.000 -68.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.164.193 0 -16.164.193 -16.164.193 -16.164.193Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 490.782 -1.557.584 -1.557.584 550.935.675 549.378.091 -122.621.198 -122.621.198 12.132.452 78.342.412 42.099.522 120.441.934 659.822.061 659.822.061Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 720.220 -1.557.584 -1.557.584 922.341.434 920.783.850 -364.654.773 -364.654.773 12.132.452 78.342.412 67.149.241 145.491.653 814.473.402 814.473.402Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 0 4.943.862 62.205.379 -67.149.241 -4.943.862 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 306.696 0 0 444.225.811 444.225.811 -366.004.778 -366.004.778 0 0 65.905.230 65.905.230 144.432.959 144.432.959Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.905.230 65.905.230 65.905.230 65.905.230Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 306.696 0 0 444.225.811 444.225.811 -366.004.778 -366.004.778 0 0 0 0 78.527.729 78.527.729Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.734.967 0 -25.734.967 -25.734.967 -25.734.967Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 1.026.916 -1.557.584 -1.557.584 1.366.567.245 1.365.009.661 -730.659.551 -730.659.551 17.076.314 114.812.824 65.905.230 180.718.054 933.171.394 933.171.394Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-72.556.926 180.340.066Dönem Karı (Zararı)65.905.230 42.099.522Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler683.181.147 113.665.038Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,14 32.649.325 10.152.393Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler45.093.661 7.294.921Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 33.905.104 2.408.336Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 11.188.557 4.886.585Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.199.437 1.378.997Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.199.437 1.378.997Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler291.181.223 68.386.000Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 291.181.223 68.386.000Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler195.460.861 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-52.262.070 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler15 -52.262.070 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler45.927.398 26.483.866Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler119.931.312 -31.139İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-778.101.277 57.981.822Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.575.980.724 -199.653.564Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.049.909.038 -39.836.043Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -106.690.266 1.083.429Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.933.527.950 320.224.357İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.933.527.950 320.224.357Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.381.928 -332.381Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.498.905 -6.869.370İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -13.498.905 -6.869.370Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 118.543.566 -14.906.087İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-82.711.932 -1.728.519Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-101.397.377 -1.770.227Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18.685.445 41.708Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-29.014.900 213.746.382Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.063.357 -712.371Vergi İadeleri (Ödemeleri)-43.470.876 -26.305.661Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)992.207 -6.388.284YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-87.121.298 2.195.625Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.030.896 -3.333.229Alınan Faiz16 18.130.549 5.528.854Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 -100.220.951 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI327.180.871 -140.894.378Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri642.384.470 0Kredilerden Nakit Girişleri642.384.470 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -34.952.167Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -34.952.167Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.286.481 -8.584.798Ödenen Temettüler-25.734.967 -16.164.193Ödenen Faiz-272.182.151 -81.193.220YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)167.502.647 41.641.313Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi87.277.791 45.947.284NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)254.780.438 87.588.597DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 494.692.487 226.583.622DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 749.472.925 314.172.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 749.472.925 494.692.487Finansal Yatırımlar10 152.483.021 0Ticari Alacaklar3.821.176.699 2.239.814.849İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.821.176.699 2.239.814.849Türev Araçlar12.484.519 16.886.187Stoklar7 1.946.716.570 901.841.846Peşin Ödenmiş Giderler8 133.350.461 26.660.195Diğer Dönen Varlıklar9 134.343.982 33.794.808ARA TOPLAM6.950.028.177 3.713.690.372TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.950.028.177 3.713.690.372DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7.922.707 2.005.508İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 7.922.707 2.005.508Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18.835.726 14.136.139Maddi Duran Varlıklar11.121.955 10.683.875Kullanım Hakkı Varlıkları56.158.756 46.871.218Maddi Olmayan Duran Varlıklar163.579.223 174.681.285Şerefiye83.683.081 83.683.081Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar79.896.142 90.998.204Ertelenmiş Vergi Varlığı0 4.584.561Diğer Duran Varlıklar2.244.529 1.396.325TOPLAM DURAN VARLIKLAR259.862.896 254.358.911TOPLAM VARLIKLAR7.209.891.073 3.968.049.283KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.876.516.021 861.971.157İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.876.516.021 861.971.157Banka Kredileri4 1.865.423.681 851.850.736Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 11.092.340 10.120.421Ticari Borçlar3.970.785.812 1.963.644.529İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.970.785.812 1.963.644.529Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.804.197 9.186.125Diğer Borçlar14.521.739 28.020.644İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 14.521.739 28.020.644Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 203.385.367 84.841.801Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.006.929 1.796.876Kısa Vadeli Karşılıklar0 867.966Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 867.966ARA TOPLAM6.075.020.065 2.950.329.098TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.075.020.065 2.950.329.098UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar160.473.731 185.478.110İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar160.473.731 185.478.110Banka Kredileri4 142.238.792 166.831.015Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 18.234.939 18.647.095Uzun Vadeli Karşılıklar20.660.843 11.487.410Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20.660.843 11.487.410Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20.565.040 6.281.263TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER201.699.614 203.246.783TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.276.719.679 3.153.575.881ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar933.171.394 814.473.402Ödenmiş Sermaye100.000.000 100.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.026.916 720.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)114.812.824 78.342.412Net Dönem Karı veya Zararı65.905.230 67.149.241TOPLAM ÖZKAYNAKLAR933.171.394 814.473.402TOPLAM KAYNAKLAR7.209.891.073 3.968.049.283Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 11.416.532.782 3.939.452.451 4.960.699.022 1.407.074.730Satışların Maliyeti12 -10.828.838.076 -3.744.697.430 -4.693.293.731 -1.337.642.134TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)587.694.706 194.755.021 267.405.291 69.432.596BRÜT KAR (ZARAR)587.694.706 194.755.021 267.405.291 69.432.596Genel Yönetim Giderleri13-14 -143.071.678 -41.594.481 -51.796.999 -15.587.298Pazarlama Giderleri13-14 -132.987.829 -46.148.344 -52.573.723 -15.606.232Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler36.150.477 29.926.053 19.115.957 27.955.903ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)347.785.676 136.938.249 182.150.526 66.194.969Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 52.262.070 0 14.376.116 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)400.047.746 136.938.249 196.526.642 66.194.969Finansman Giderleri16 -288.215.118 -68.354.861 -172.539.444 -27.771.023SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)111.832.628 68.583.388 23.987.198 38.423.946Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-45.927.398 -26.483.866 -15.096.503 -3.739.902Dönem Vergi (Gideri) Geliri-38.797.625 -23.045.288 -16.534.303 -6.472.827Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-7.129.773 -3.438.578 1.437.800 2.732.925SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)65.905.230 42.099.522 8.890.695 34.684.044DÖNEM KARI (ZARARI)65.905.230 42.099.522 8.890.695 34.684.044Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları65.905.230 42.099.522 8.890.695 34.684.044Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) 0,65905230 0,42099522 0,08890695 0,34684044Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar444.532.507 130.528.229 202.565.388 14.624.659Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları444.532.507 130.528.229 202.565.388 14.624.659Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-366.004.778 -80.391.301 -173.981.627 -40.026.260Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları-366.004.778 -80.391.301 -173.981.627 -40.026.260Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-366.004.778 -80.391.301 -173.981.627 -40.026.260DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)78.527.729 50.136.928 28.583.761 -25.401.601TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)144.432.959 92.236.450 37.474.456 9.282.443Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları144.432.959 92.236.450 37.474.456 9.282.443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077011BIST