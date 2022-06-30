***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Arena Bilgisayar 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 12.04.2022Genel Kurul Tarihi 18.05.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe EYÜPAdres Merkez Mahallesi - Göktürk Caddesi No:4 - 34077 Göktürk - Eyüp - İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi2 - Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki3 - 2021 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'nin okunması4 - Şirket'in 2021 yılına ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - Yönetim kurulu üyelerinin Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketimizin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi7 - Yönetim kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan" II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 12. Maddesi uyarınca Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara Genel Kurul'a bilgi verilmesi9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi10 - Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden belirlenmesi ve ilave yönetim kurulu üye ataması hususunun müzakeresi11 - TTK'nın 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan atama ve değişikliklerin Genel Kurul onayına sunulması12 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması13 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması14 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2021 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler ve ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi17 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Arena Bilgisayar Genel Kurul İlanı - 18.05.2022.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 18 Mayıs 2022 tarihinde Şirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup toplantıda alınan kararların ve toplantı sonucunun bildirilmesi amacıyla Genel Kurul Toplantı Tutanağına ve toplantıya katılanlara ilişkin Hazirun Listesine ekte yer verilmektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 30.06.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Katılanlar Listesi 18.05.2022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı İmzalı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 18 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040344BIST