***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 32.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle %212,50000 oranında ve bedelsiz olarak 2020 yılı karından ayrılan 47.020.037,43-TL olağanüstü yedek tutarının tamamı, 2019 yılı karından ayrılan 17.069.368,56-TL olağanüstü yedek tutarının tamamı ve 2016 yılı karından ayrılan olağanüstü yedek tutarının 3.910.594,01-TL'lik kısmı kullanılarak toplamda 68.000.000-TL artırılarak 100.000.000-TL'ye çıkarılması dolayısıyla ihraç edilecek 68.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin onaylı ihraç belgesi ile onaylı esas sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2021 tarih ve E-29833736 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.SPK onaylı ihraç belgesi ile esas sözleşme tadil metni ekte PDF olarak yer almaktadır.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943646BIST