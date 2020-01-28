***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2020 17:33
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.01.2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında iştirakimiz olan Onlıne Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş.'nin stratejik yeniden yapılandırılması, operasyonel maliyetlerin azaltılması ve çoklu satış yapısının bütünleştirilerek daha efektif hale getirilmesi amacıyla, Onlıne Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş.'nin ticari mevcutiyeti ve faaliyetlerini devam ettirmekle birlikte internet satış platformu olan "yukko.com" üzerinden son kullanıcılara gerçekleştirilmekte olan perakende satışlarının sonlandırılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814844
BIST
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -112,15
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
18:055,9607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0194
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9729
En Düşük
5,9367
18:056,5634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5732
En Düşük
6,5379
18:05301,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,07
|Açılış
|: 301,86
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
302,05
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7310
|7,7697
|% 0,25
|
|Frank
|6,0963
|6,1330
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5827
|1,5907
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|6,79
|
|Altın Gr.
|302
|302
|1,95
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|58,92
|58,92
|0,11
|