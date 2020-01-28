***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.01.2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında iştirakimiz olan Onlıne Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş.'nin stratejik yeniden yapılandırılması, operasyonel maliyetlerin azaltılması ve çoklu satış yapısının bütünleştirilerek daha efektif hale getirilmesi amacıyla, Onlıne Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş.'nin ticari mevcutiyeti ve faaliyetlerini devam ettirmekle birlikte internet satış platformu olan "yukko.com" üzerinden son kullanıcılara gerçekleştirilmekte olan perakende satışlarının sonlandırılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814844BIST