***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 18.02.2020 tarihli toplantısındaMali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Sayın Kerem Günay'ın 18 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ürün Yönetimi ve Pazarlama'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmasına ve Sayın Kerem Günay'ın ataması sonrasında Şirketimizde Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Ertan Tuna'nın 18 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mali İşler Direktörü (CFO) olarak atanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819950BIST