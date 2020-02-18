***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2020 18:33
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 18.02.2020 tarihli toplantısında
Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Sayın Kerem Günay'ın 18 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ürün Yönetimi ve Pazarlama'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmasına ve Sayın Kerem Günay'ın ataması sonrasında Şirketimizde Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Ertan Tuna'nın 18 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mali İşler Direktörü (CFO) olarak atanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819950
BIST
18:05119.574
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.217,76
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
18:056,0610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
18:056,5546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
18:05310,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,23
|Açılış
|: 310,58
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
311,07
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|333.113.045
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,49
|584.817.384
|% 16,10
|
|BOSSA
|12,15
|74.075.903
|% 14,62
|
|ALCTL
|21,64
|99.149.195
|% 12,71
|
|YESIL
|15,29
|56.525.275
|% 11,28
|
|HUBVC
|35,80
|106.361.964
|% -9,55
|
|YKGYO
|3,28
|281.444.084
|% -9,39
|
|RAYSG
|4,28
|9.233.139
|% -8,94
|
|GYHOL
|26,90
|894.054
|% -8,50
|
|SKTAS
|3,37
|11.542.300
|% -7,92
|
|THYAO
|15,03
|1.903.132.522
|% -1,70
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 2,61
|
|ASELS
|29,18
|1.411.804.524
|% 0,83
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,70
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% -3,39
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 2,61
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% -3,39
|
|EKGYO
|1,63
|454.144.091
|% -1,81
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,70
|
|ISGYO
|1,95
|420.161.037
|% -2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8784
|7,9180
|% 0,53
|
|Frank
|6,1463
|6,1834
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6119
|1,6199
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.597
|15,40
|
|Altın Gr.
|311
|311
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|0,06
|
|B. Petrol
|57,13
|57,13
|-0,54
|