***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2020 10:00
Başta Güneş Enerjisi teknolojileri olmak üzere yenilenebilir temiz enerji üretimi teknolojilerine ait ürünlerin dağıtımının yapılması amacıyla Şirketimiz bünyesinde "Yenilenebilir Enerji Teknolojileri" iş birimi kurulmasına karar verilmiştir.
Bu iş biriminin kurulması ile birlikte tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artan yenilenebilir temiz enerji yatırımlarının desteklenmesi, bu yatırımların hayata geçirilmesinde ihtiyaç duyulan tüm teknoloji ürünlerinin sağlanması ve bu ürünlerin iş ortaklarımız ve müşterilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri finansal çözüm ve teknik hizmetler ile birlikte sunulması amaçlanmaktadır.
Bu çerçevede Şirketimiz ile
a) Set Prefabrik Savunma Ticaret Güvenlik Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. arasında Photo-Voltaic (PV) Güneş Enerjisi Panellerinin (yerli ve milli olarak Türkiye'de üretimi ve dağıtımına ilişkin "İş Ortaklığı ve Dağıtım Sözleşmesi"
b) Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş. arasında Nexans Solar Kablo ürünlerinin Türkiye dahilinde satışına ilişkin "Satış Sözleşmesi"
imzalanmıştır.
Şirketimiz tarafından hali hazırda dağıtımı yapılmakta olan Huawei marka Güneş Paneli Inverterlarının dağıtımına da Yenilenebilir Enerji Teknolojileri iş birimi altında devam edilecektir.
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri iş birimimizin toplam net satış gelirinin ilk yıl için 350.000.000 - 400.000.000 TL olması hedeflenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888580
BIST
14:171.299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.305
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|Önceki Kapanış
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1.310
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:17
|DAGI
|8,80
|109.612.365
|% 10,00
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|KARTN
|2.359,50
|36.783.671
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.140.381
|% 10,00
|
|DOAS
|31,92
|231.934.908
|% 9,99
|
|KLMSN
|15,85
|16.948.674
|% 9,99
|
|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,06
|662.213
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|GARAN
|9,02
|1.947.349.056
|% 1,81
|
|KRDMD
|4,38
|1.057.488.479
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,90
|669.696.075
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,37
|545.704.734
|% 0,95
|
|SISE
|6,84
|537.756.938
|% 0,44
|
|KRDMD
|4,38
|1.057.488.479
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,90
|669.696.075
|% 0,00
|
|GARAN
|9,02
|1.947.349.056
|% 1,81
|
|USAK
|2,58
|368.963.720
|% 5,31
|
|EKGYO
|1,90
|244.603.198
|% 0,00
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7295
|7,7361
|% 0,73
|
|Euro
|9,1550
|9,1677
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,1960
|10,2471
|% 0,91
|
|Frank
|8,4638
|8,5148
|% 1,02
|
|Riyal
|2,0613
|2,0717
|% 0,96
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|2,95
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,96
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|8,00
|
|Tam
|3.108
|3.189
|13,92
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|6,74
|
|Çeyrek
|754
|771
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,84
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,09
|
|B. Petrol
|43,42
|43,42
|0,64
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