***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.12.2021 tarihinde %100 hisselerini devir aldığımız bağlı ortaklığımız MPX İletişim ve Servis Limited Şirketi'nin unvanı Arena Connect İletişim ve Servis Limited Şirketi olarak tadil ve tescil edilmiştir. Söz konusu değişikliğin Şirketimizin mali tablolarına etkisi bulunmamaktadır.Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083052BIST