***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2022 19:34
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.12.2021 tarihinde %100 hisselerini devir aldığımız bağlı ortaklığımız MPX İletişim ve Servis Limited Şirketi'nin unvanı Arena Connect İletişim ve Servis Limited Şirketi olarak tadil ve tescil edilmiştir. Söz konusu değişikliğin Şirketimizin mali tablolarına etkisi bulunmamaktadır.
Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083052
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
|
4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0155
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,2294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0173
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,3726
En Düşük
19,1323
17:591.049,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.049,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.057,23
En Düşük
1.046,24
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6132
|18,6276
|% -0,06
|
|Euro
|19,2139
|19,2301
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,1423
|22,2534
|% -0,25
|
|Frank
|19,5107
|19,6282
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9387
|4,9635
|% -0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|5,20
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|2,22
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.015
|7.088
|21,00
|
|Yarım
|3.402
|3.465
|10,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.732
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,74
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|12,98
|13,00
|0,25
|
|B. Petrol
|86,55
|86,55
|2,30
|