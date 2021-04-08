***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.04.2021 10:15
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 32.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ARENA, TRAARENA91U1 32.000.000 68.000.000,000 212,50000 ARENA, TRAARENA91U1 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 32.000.000 68.000.000,000 212,50000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 68.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
1. Şirketimizin 32.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle %212,50000 oranında ve bedelsiz olarak ve 2020 yılı karından ayrılan 47.020.037,43-TL olağanüstü yedek tutarının tamamı, 2019 yılı karından ayrılan 17.069.368,56-TL olağanüstü yedek tutarının tamamı ve 2016 yılı karından ayrılan olağanüstü yedek tutarının 3.910.594,01-TL'lik kısmı kullanılarak toplamda 68.000.000-TL artırılarak 100.000.000-TL'ye çıkarılmasına,
2. Bedelsiz olarak artırılan 68.000.000.-TL sermayenin tamamının yasal defter ve kayıtlarda bulunan olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
3. Artırılan 68.000.000-TL'lik sermayeyi temsil edecek payların tüm pay sahiplerine Şirketimiz sermayesindeki payları oranında dağıtılmasına, her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerde hamiline yazılı kaydi pay olarak çıkarılmasına ve pay sahiplerine usulüne (Kaydi Sistem Esaslarına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemelerine) uygun şekilde dağıtılmasına,
4. Bedelsiz sermaye artışına ilişkin Ek'te yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısının kabulüne ve gerekli uygun görüşün alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
5. Bedelsiz sermaye artışına ilişkin ilgili kurumlar nezdinde başvuru, tescil ve gerekli tüm işlerin Şirket Yetkililerince yürütülmesine ve bu konularda yetkilendirilmelerine
mevcutların oybirliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas sözleşme tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924715
BIST