***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 32.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviARENA, TRAARENA91U1 32.000.000 68.000.000,000 212,50000 ARENA, TRAARENA91U1 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 32.000.000 68.000.000,000 212,50000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 68.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizin 08.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile1. Şirketimizin 32.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle %212,50000 oranında ve bedelsiz olarak ve 2020 yılı karından ayrılan 47.020.037,43-TL olağanüstü yedek tutarının tamamı, 2019 yılı karından ayrılan 17.069.368,56-TL olağanüstü yedek tutarının tamamı ve 2016 yılı karından ayrılan olağanüstü yedek tutarının 3.910.594,01-TL'lik kısmı kullanılarak toplamda 68.000.000-TL artırılarak 100.000.000-TL'ye çıkarılmasına,2. Bedelsiz olarak artırılan 68.000.000.-TL sermayenin tamamının yasal defter ve kayıtlarda bulunan olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,3. Artırılan 68.000.000-TL'lik sermayeyi temsil edecek payların tüm pay sahiplerine Şirketimiz sermayesindeki payları oranında dağıtılmasına, her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerde hamiline yazılı kaydi pay olarak çıkarılmasına ve pay sahiplerine usulüne (Kaydi Sistem Esaslarına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemelerine) uygun şekilde dağıtılmasına,4. Bedelsiz sermaye artışına ilişkin Ek'te yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısının kabulüne ve gerekli uygun görüşün alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,5. Bedelsiz sermaye artışına ilişkin ilgili kurumlar nezdinde başvuru, tescil ve gerekli tüm işlerin Şirket Yetkililerince yürütülmesine ve bu konularda yetkilendirilmelerinemevcutların oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas sözleşme tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924715BIST