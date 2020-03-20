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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.03.2020 18:47
GÜNCEL HABERLER



***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RAJ SHANKAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yoktur Redington International (Holdings) Ltd. ve Redington Gulf FZE'de genel müdürlük ve Redington India Ltd.'de genel müdür yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
HAKAN AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Endüstri Mühendisi Yoktur Global Dealings Group şirketinde kurucu ortak olarak görevini sürdürmektedir. Ek olarak Albright Stonebridge Group'ta Türkiye?den sorumlu Başdanışman olarak çalışmaktadır. 0 Yoktur Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Denetim Komitesi Üyesi. Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi.
SRİRAM GANESHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yoktur Redington Gulf FZE'de Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür (CFO) görevini sürdürmektedir. 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi.
AHMET LEVENT SERTTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yoktur Yoktur 0 Yoktur Bağımsız Üye
ASHOK VEERARAGAVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Yoktur Redington Gulf FZE'de perakende ve kurumsal segmentlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir.. 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831171


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Altın Gr. 313 313 3,06  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,39 12,42 0,29  
Gümüş Gr. 2,62 2,63 0,09  
B. Petrol 28,96 28,96 0,49  
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