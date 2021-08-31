***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.08.2021 18:44
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ertan Tuna Mali İşler Direktörü (CFO) 26.09.2016 212 364 65 20 ertan.tuna@arena.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 702946
Damla Aydındağ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 31.08.2021 212 364 65 19 damla@aydindag@arena.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERKAN ÇELİK Genel Müdür - Riskin Erken Teşhisi Komite Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı. Mali İşler. Aynı zamanda Riskin Erken Teşhisi Komite Üyesidir. Yoktur
KEREM GÜNAY Genel Müdür Yardımcısı. Ürün Yönetimi ve Pazarlama İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı. Mali İşler Yoktur
ERDAL KADİR HERGÜNER Genel Müdür Yardımcısı. Satış. İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 2004-2014 yılları arası Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlendi. Yoktur
ERTAN TUNA Mali İşler Direktörü - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 2016-2020 yılları arasında Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü pozisyonunda çalışmıştır. Yoktur
OSMAN SERKAN NUR KUTLU Genel Müdür Yardımcısı. Strateji ve İş Geliştirme. Mühendis Yoktur Yoktur
BARIŞ YENİÇERİ Genel Müdür Yardımcısı. Bilgi Teknolojileri. Mühendis Yoktur Yoktur
TOLGA İLDAŞER Genel Müdür Yardımcısı, Lojistik ve İdari İşler Endüstri Mühendisi 2012-2018 yılları arası Lojistik Müdürü ve Lojistik ve Teknik Servisten sorumlu Direktör pozisyonlarında çalışmıştır. Yoktur
GÜNIŞIĞI GEÇGİL UZUNOĞLU İnsan Kaynakları Direktörü Diğer Yoktur Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961035
BIST