***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2022 14:36
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ertan Tuna Mali İşler Direktörü (CFO) / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 26.09.2016 212 364 65 20 ertan.tuna@arena.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 702946
Adil Şahin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.06.2022 212 364 65 20 ir@arena.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202422 / 701839
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033844
BIST
14:342.578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 30,53
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
14:3416,4499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0545
|Açılış
|: 16,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4524
En Düşük
16,3733
14:3417,6675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0458
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6678
En Düşük
17,5427
14:34968,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,96
|Açılış
|: 968,32
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler14:32
|OZRDN
|12,91
|2.075.465
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|16.806.188
|% 9,97
|
|PENTA
|494,30
|65.389.497
|% 9,48
|
|MRGYO
|1,68
|25.280.955
|% 9,09
|
|SANFM
|36,64
|26.274.118
|% 9,05
|
|PSGYO
|13,04
|200.553.983
|% -9,44
|
|AVGYO
|2,86
|28.525.859
|% -8,04
|
|AVTUR
|2,17
|1.917.506
|% -6,06
|
|MEPET
|3,31
|18.914.585
|% -5,70
|
|METRO
|1,13
|67.799.882
|% -5,04
|
|THYAO
|49,70
|2.754.824.290
|% -0,40
|
|SASA
|38,02
|1.434.893.187
|% 4,22
|
|KRDMD
|14,95
|1.171.500.626
|% 1,70
|
|SISE
|21,10
|1.078.452.445
|% 0,57
|
|SAHOL
|20,96
|984.170.804
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,86
|727.207.806
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,73
|822.857.255
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,29
|147.595.835
|% 0,78
|
|KARSN
|7,16
|728.695.635
|% 2,43
|
|AKBNK
|8,45
|817.302.933
|% 1,08
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4450
|16,4530
|% 0,35
|
|Euro
|17,6477
|17,6682
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,6283
|20,7318
|% 0,07
|
|Frank
|17,0168
|17,1193
|% -0,06
|
|Riyal
|4,3709
|4,3928
|% 0,21
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-6,20
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|6.442
|6.540
|-35,00
|
|Tam
|6.415
|6.575
|-27,47
|
|Yarım
|3.101
|3.181
|-13,29
|
|Çeyrek
|1.555
|1.590
|-6,64
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,55
|