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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.06.2022 17:41
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKAN AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 18.05.2022 İcrada Görevli Değil 20.10.2016-18.05.2022 tarihleri arasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır Albright Stonebridge Group'ta Türkiye'den sorumlu Başdanışman olarak çalışmaktadır. Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi
SRİRAM GANESHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 19.04.2012 İcrada Görevli Değil Yoktur Redington Group (Hindistan) Şirketinde ticari süreçlerden sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.
AHMET LEVENT SERTTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 23.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ,Denetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Teşhisi Komitesi Başkanı,Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi
ARUN SRINIVASAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 16.05.2022 İcrada Görevli Değil Redington Gulf şirketinde CFO Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi
BARIŞ ÖZENOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.05.2022 İcrada Görevli Değil İş Bankası Yeni Nesil Girişimcilik İş Kolu Başkanı Hayır 0 Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030702 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Denetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi,Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Başkanı
RAJIV SRIVASTAVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 20.05.2022 İcrada Görevli Değil Redington Limited (Hindistan) Şirketinde genel müdür olarak görev yapmaktır Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037481


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