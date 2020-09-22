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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

22.09.2020 15:40
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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Tecno Mobile Limited
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/10/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu yönde etkileyecektir.
Açıklamalar

Şirketimiz, dünya çapında cep telefonu, tablet ve aksesuar anlanlarında önemli oyunculardan birisi olan Tecno Mobile Limited firması ile Tecno marka cep telefonlarının Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalanmıştır.
2006 yılında kurulan "Tecno Mobile" (TECNO) 60'tan fazla ülkede cep telefonu, tablet ve aksesuar alanlarında faaliyet göstermektedir. TECNO, Afrika Bölgesi'nde ilk 3 markadan birisi olmayı başarmıştır. Ayrıca resmi olarak Manchester City Futbol Takımının tablet ve cep telefonu iş ortağı unvanını taşımaktadır. 2019 itibarıyla 3.6 Milyar Amerikan Doları ciroya sahip Çin merkezli "Transsion Holdings Co. Ltd."'nin iştirakidir. Transsion Holdings, 2019 itibarıyla 137 Milyon adet cep telefonu sevkiyatı ile dünya pazarında 4.lüğe ulaşmıştır.
İmzalanmış olan distribütörlük anlaşması ile elde edeceğimiz yıllık cironun 300 milyon Türk Lirası üzerinde olması beklenmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876152


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