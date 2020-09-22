***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTecno Mobile LimitedVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/10/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu yönde etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz, dünya çapında cep telefonu, tablet ve aksesuar anlanlarında önemli oyunculardan birisi olan Tecno Mobile Limited firması ile Tecno marka cep telefonlarının Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalanmıştır.2006 yılında kurulan "Tecno Mobile" (TECNO) 60'tan fazla ülkede cep telefonu, tablet ve aksesuar alanlarında faaliyet göstermektedir. TECNO, Afrika Bölgesi'nde ilk 3 markadan birisi olmayı başarmıştır. Ayrıca resmi olarak Manchester City Futbol Takımının tablet ve cep telefonu iş ortağı unvanını taşımaktadır. 2019 itibarıyla 3.6 Milyar Amerikan Doları ciroya sahip Çin merkezli "Transsion Holdings Co. Ltd."'nin iştirakidir. Transsion Holdings, 2019 itibarıyla 137 Milyon adet cep telefonu sevkiyatı ile dünya pazarında 4.lüğe ulaşmıştır.İmzalanmış olan distribütörlük anlaşması ile elde edeceğimiz yıllık cironun 300 milyon Türk Lirası üzerinde olması beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876152BIST