***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
13.06.2023 22:59
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
EnSmart Teknoloji
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
14/06/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu yönde etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile 1994 yılında ticari yolculuğuna başlayan "ENSMART TEKNOLOJİ" şirketi arasında aşağıda bahsi geçen markalarınTürkiye'deki tek distribütorünün Arenaolması üzerine bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Kurulduğu günden bugüne kaliteli hizmet anlayışı ile lider teknoloji firmaları arasında yerini alan "ENSMART TEKNOLOJİ" gerçekleştirdiği projelerle hem Türkiye hem de dünya çapında saygın bir konum edinmeyi başarmış ve Türkiye'de ilk LED TV ve akıllı telefon üretimini gerçekleştirmiştir. Taraflar yukarıda bahsi geçen "ZTE Nubia ve Redmagic" markalarına ilaveten bu protokol kapsamında ENSMART ile beraber bünyesinde "Infinix" ve "Tecno" marka cep telefonlarını barındıran "Transsion Holdings"'in bir başka markası olan "Itel" marka cep telefonlarının ve ileride portföye dahil edilebilecek yenilikçi cep telefonu ve aksesuar markalarınınyerelde üretim odaklı geliştirme süreci ve ithalatları konusunda işbirlikteliği yapma konusunda anlaşmaya varmışlardır.
Bu anlaşmanın Şirketimizin cirosunu önemli yönde etkilemesi beklenmektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158485
BIST