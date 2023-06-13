***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıEnSmart TeknolojiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih14/06/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu yönde etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz ile 1994 yılında ticari yolculuğuna başlayan "ENSMART TEKNOLOJİ" şirketi arasında aşağıda bahsi geçen markalarınTürkiye'deki tek distribütorünün Arenaolması üzerine bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Kurulduğu günden bugüne kaliteli hizmet anlayışı ile lider teknoloji firmaları arasında yerini alan "ENSMART TEKNOLOJİ" gerçekleştirdiği projelerle hem Türkiye hem de dünya çapında saygın bir konum edinmeyi başarmış ve Türkiye'de ilk LED TV ve akıllı telefon üretimini gerçekleştirmiştir. Taraflar yukarıda bahsi geçen "ZTE Nubia ve Redmagic" markalarına ilaveten bu protokol kapsamında ENSMART ile beraber bünyesinde "Infinix" ve "Tecno" marka cep telefonlarını barındıran "Transsion Holdings"'in bir başka markası olan "Itel" marka cep telefonlarının ve ileride portföye dahil edilebilecek yenilikçi cep telefonu ve aksesuar markalarınınyerelde üretim odaklı geliştirme süreci ve ithalatları konusunda işbirlikteliği yapma konusunda anlaşmaya varmışlardır.Bu anlaşmanın Şirketimizin cirosunu önemli yönde etkilemesi beklenmektedir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158485BIST