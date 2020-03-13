***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:01
***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARENA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827829
BIST
12:0794.247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 607,62
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
12:076,2793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0380
|Açılış
|: 6,2870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
12:077,0282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0447
|Açılış
|: 7,0280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
12:07320,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,35
|Açılış
|: 320,70
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|67,10
|2.073.087
|% 8,23
|
|YKGYO
|1,81
|2.989.606
|% 7,10
|
|AKGRT
|5,05
|3.069.032
|% -15,55
|
|ECZYT
|9,81
|21.057.014
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ASELS
|24,56
|465.779.920
|% 0,82
|
|THYAO
|8,65
|388.316.419
|% 2,00
|
|GARAN
|9,03
|237.673.596
|% 3,32
|
|YKBNK
|2,17
|158.345.002
|% 1,88
|
|KRDMD
|2,00
|139.575.578
|% 0,00
|
|ODAS
|1,28
|104.199.493
|% -3,03
|
|IHLGM
|0,86
|69.930.038
|% -4,44
|
|YKBNK
|2,17
|158.345.002
|% 1,88
|
|KRDMD
|2,00
|139.575.578
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,17
|72.666.238
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8971
|7,9367
|% -0,17
|
|Frank
|6,6392
|6,6792
|% -0,36
|
|Riyal
|1,6705
|1,6788
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.587
|9,90
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|2.127
|2.159
|7,00
|
|Tam
|2.114
|2.167
|-0,83
|
|Yarım
|1.022
|1.048
|-0,41
|
|Çeyrek
|513
|524
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,66
|15,69
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,05
|
|B. Petrol
|34,30
|34,30
|1,08
|
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