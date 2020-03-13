***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:40
***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARENA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828063
BIST
12:0594.030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 390,58
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
12:056,2811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0362
|Açılış
|: 6,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
12:057,0335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0394
|Açılış
|: 7,0280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
12:05320,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,43
|Açılış
|: 320,80
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|67,05
|2.032.139
|% 8,15
|
|YKGYO
|1,81
|2.989.606
|% 7,10
|
|AKGRT
|5,06
|3.003.511
|% -15,38
|
|ECZYT
|9,81
|21.041.514
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ASELS
|24,60
|463.056.098
|% 0,99
|
|THYAO
|8,67
|387.382.741
|% 2,24
|
|GARAN
|9,06
|235.837.390
|% 3,66
|
|YKBNK
|2,18
|158.301.226
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,01
|138.394.144
|% 0,50
|
|IHLGM
|0,87
|69.785.646
|% -3,33
|
|ODAS
|1,28
|102.962.178
|% -3,03
|
|YKBNK
|2,18
|158.301.226
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,01
|138.394.144
|% 0,50
|
|EKGYO
|1,17
|72.612.452
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8997
|7,9393
|% -0,14
|
|Frank
|6,6422
|6,6822
|% -0,31
|
|Riyal
|1,6709
|1,6793
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.588
|10,74
|
|Altın Gr.
|320
|320
|0,09
|
|Cumhuriyet
|2.123
|2.155
|3,00
|
|Tam
|2.118
|2.171
|2,99
|
|Yarım
|1.024
|1.050
|1,44
|
|Çeyrek
|513
|525
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|15,73
|15,75
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,33
|34,33
|1,11
|
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