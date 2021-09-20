***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 14:35
***ARENA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARENA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964520
BIST
15:431.389
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -30,36
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
15:438,6672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0204
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
15:4310,1595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0193
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
15:43489,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,52
|Açılış
|: 489,55
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler15:43
|OYLUM
|8,15
|21.799.578
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|48.019.302
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.989.079
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|NUGYO
|13,23
|10.933.662
|% -9,94
|
|KTSKR
|58,45
|5.326.688
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,76
|13.399.362
|% -9,21
|
|BRYAT
|378,90
|55.436.485
|% -7,52
|
|DIRIT
|5,21
|238.709
|% -6,96
|
|TEZOL
|19,29
|1.234.438.958
|% 4,61
|
|THYAO
|12,58
|680.267.563
|% -1,10
|
|GARAN
|9,15
|660.852.107
|% -2,56
|
|YKBNK
|2,38
|376.476.397
|% -2,86
|
|EREGL
|16,57
|339.737.148
|% -2,76
|
|YKBNK
|2,38
|376.476.397
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,77
|187.108.509
|% -2,75
|
|GARAN
|9,15
|660.852.107
|% -2,56
|
|ODAS
|1,34
|95.715.563
|% -3,60
|
|TEZOL
|19,29
|1.234.438.958
|% 4,61
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6643
|8,6672
|% 0,24
|
|Euro
|10,1540
|10,1595
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,7973
|11,8565
|% -0,35
|
|Frank
|9,2846
|9,3406
|% 0,51
|
|Riyal
|2,3026
|2,3141
|% 0,16
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|3,24
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.297
|20,00
|
|Tam
|3.234
|3.315
|22,80
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|11,03
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,51
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,25
|0,01
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|-1,59
|