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***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.07.2020 17:07
GÜNCEL HABERLER



***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 1268261.76 TRY 5,28 Yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaz İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 22731738.24 TRY 94,72 Hiçbir imtiyazı yoktur İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Amr Ali Baghdadi Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ingram Micro Kıdemli Başkan Yardımcılığı ve Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Başkanlığı Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği
Mustafa Sulhi Güven Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
Krishnan Laksman Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Finans Direktörlüğü Bağımsız Üye Değil
Karel Victor Hubert Gabrielle Maria Everaet Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avrupa Hukuk Müşavirliği Başkan Yardımcılığı Bağımsız Üye Değil
ALİ MURAT SEVİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.11.2018 İcrada Görevli Değil Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Hayır Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Faik Burhanoğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Denetim Komitesi Üyeliği
DESISLAVA VALENTINOVA STANKOVA BOGOEVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 07.07.2020 Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Hukuk Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856083


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IZFAS 2,64 1.762.360 % 10,00  
PKENT 208,10 6.397.901 % 9,99  
SNPAM 10,69 9.177.476 % 9,98  
ALGYO 17,86 122.739.631 % 9,98  
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Riyal 1,8228 1,8319 % -0,05  
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Altın Ons 1.794 1.794 9,42  
Altın Gr. 396 396 2,07  
Cumhuriyet 2.562 2.583 12,20  
Tam 2.637 2.651 12,60  
Yarım 1.281 1.297 6,20  
Çeyrek 641 649 3,10  
Gümüş.Ons 18,27 18,29 0,01  
Gümüş Gr. 4,03 4,04 0,01  
B. Petrol 43,28 43,28 0,18  
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