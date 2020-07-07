***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 1268261.76 TRY 5,28 Yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaz İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 22731738.24 TRY 94,72 Hiçbir imtiyazı yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAmr Ali Baghdadi Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ingram Micro Kıdemli Başkan Yardımcılığı ve Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Başkanlığı Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeliğiMustafa Sulhi Güven Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilKrishnan Laksman Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Finans Direktörlüğü Bağımsız Üye DeğilKarel Victor Hubert Gabrielle Maria Everaet Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avrupa Hukuk Müşavirliği Başkan Yardımcılığı Bağımsız Üye DeğilALİ MURAT SEVİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.11.2018 İcrada Görevli Değil Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Hayır Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıFaik Burhanoğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Denetim Komitesi ÜyeliğiDESISLAVA VALENTINOVA STANKOVA BOGOEVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 07.07.2020 Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Hukuk Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856083BIST