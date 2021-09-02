***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2021 - 26.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi26.08.2021Tescil Tarihi02.09.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su02.09.2021 - 10400Açıklamalar2021 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 26.08.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısı kararı, Kahramanmaraş Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 02.09.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 02.09.2021 tarih ve 10400 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961510BIST