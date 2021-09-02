***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.09.2021 17:25
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2021 - 26.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.08.2021
Tescil Tarihi
02.09.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
02.09.2021 - 10400
Açıklamalar
2021 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 26.08.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısı kararı, Kahramanmaraş Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 02.09.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 02.09.2021 tarih ve 10400 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961510
BIST
18:051.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.485
En Düşük
1.472
18:058,2777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0060
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3000
|
8,3102
En Düşük
8,2566
18:059,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0283
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8050
|
9,8694
En Düşük
9,7991
18:05481,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,82
|Açılış
|: 481,63
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
480,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|6,05
|2.219.043
|% 10,00
|
|BASCM
|10,23
|354.290
|% 10,00
|
|ORCAY
|10,89
|634.691
|% 10,00
|
|AKFGY
|3,08
|85.009.595
|% 10,00
|
|PAMEL
|46,90
|35.474.271
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.234.667
|% -10,00
|
|BALAT
|7,46
|3.690.778
|% -9,90
|
|DARDL
|3,14
|72.662.688
|% -8,19
|
|ANELE
|2,86
|188.920.921
|% -7,74
|
|YAPRK
|33,60
|68.222.044
|% -7,28
|
|GARAN
|9,86
|981.703.593
|% 0,31
|
|THYAO
|12,90
|700.859.183
|% 0,00
|
|TUPRS
|105,00
|536.603.198
|% 1,35
|
|KOZAL
|105,40
|477.829.845
|% 0,00
|
|FENER
|37,02
|463.188.553
|% 5,83
|
|YKBNK
|2,64
|300.258.986
|% 0,76
|
|ODAS
|1,54
|172.682.493
|% 1,32
|
|GARAN
|9,86
|981.703.593
|% 0,31
|
|DOHOL
|2,66
|244.624.696
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,35
|196.130.960
|% 9,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2748
|8,2777
|% -0,07
|
|Euro
|9,8445
|9,8522
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,4172
|11,4745
|% 0,32
|
|Frank
|9,0164
|9,0707
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2007
|2,2117
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,64
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|1,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSDHO
Yüzde 9.81 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 094, 048 adet işlem
-
17:58BURCE
Yüzde 9.62 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 794, 017 adet işlem
-
17:57YESIL
Yüzde 8.92 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 409, 908 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 93 artarak (% 0.31 ) 1, 592
-
17:56XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 10, 291.00 milyon TL de