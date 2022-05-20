***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.05.2022 12:02
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2022-12.05.2022-18.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.05.2022
Tescil Tarihi
18.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.05.2022 - 10581
Açıklamalar
2022 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 12.05.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısı kararı, Kahramanmaraş Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18.05.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 20.05.2022 tarih ve 10581 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031413
BIST
12:302.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -6,97
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
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2.407
En Düşük
2.384
12:3015,9825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1406
|Açılış
|: 15,9600
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|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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15,9863
En Düşük
15,8375
12:3016,9296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0934
|Açılış
|: 16,8600
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|Önceki Kapanış
|: 16,8000
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16,9347
En Düşük
16,7772
12:30948,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,20
|Açılış
|: 948,71
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|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler12:28
|IMASM
|46,90
|19.531.667
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|6.995.880
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|3.691.632
|% 9,73
|
|GENTS
|4,73
|34.524.238
|% 9,49
|
|SEYKM
|7,68
|39.193.160
|% 7,41
|
|OZRDN
|9,82
|2.060.675
|% -7,71
|
|SMRTG
|21,48
|75.092.422
|% -7,09
|
|PAMEL
|98,35
|4.980.443
|% -7,04
|
|ULUSE
|179,80
|39.654.796
|% -6,35
|
|PENTA
|341,10
|114.871.911
|% -6,29
|
|GARAN
|16,19
|1.896.269.085
|% 3,45
|
|THYAO
|42,44
|1.118.666.663
|% 0,09
|
|AKBNK
|8,11
|950.090.175
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|843.576.360
|% 0,00
|
|SISE
|19,76
|665.246.488
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,39
|843.576.360
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,18
|139.673.752
|% 0,85
|
|AKBNK
|8,11
|950.090.175
|% 0,00
|
|GARAN
|16,19
|1.896.269.085
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,64
|291.298.745
|% 0,76
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9745
|15,9805
|% 0,87
|
|Euro
|16,9118
|16,9315
|% 0,57
|
|Sterlin
|19,8922
|19,9919
|% 0,75
|
|Frank
|16,3769
|16,4756
|% 0,75
|
|Riyal
|4,2477
|4,2690
|% 0,65
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.846
|1.847
|4,32
|
|Altın Gr.
|948
|948
|7,98
|
|Cumhuriyet
|6.297
|6.392
|43,00
|
|Tam
|6.271
|6.429
|27,24
|
|Yarım
|3.031
|3.110
|13,18
|
|Çeyrek
|1.520
|1.555
|6,58
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,04
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,33
|0,13
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,04
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