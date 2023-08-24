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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

24.08.2023 18:42
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.08.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 72932 sicil nolu ve 4270435063 vergi nolu Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.‘nin 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'da kabul edildi. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189424


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Tam 10.982 11.081 -20,00  
Yarım 5.508 5.562 -10,00  
Çeyrek 2.746 2.781 -5,00  
Gümüş.Ons 24,15 24,17 0,03  
Gümüş Gr. 20,62 20,64 0,68  
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