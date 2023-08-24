***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.08.2023 18:42
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.08.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 72932 sicil nolu ve 4270435063 vergi nolu Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.‘nin 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'da kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189424
BIST
'
12:487.498
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,10
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.464
En Yüksek
7.585
12:4826,4101
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,6361
|Açılış
|: 26,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
12:4828,5286
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 0,6812
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
12:481.634,75
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 50,10
|Açılış
|: 1.634,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler12:46
|ULAS
|14,19
|26.431.397
|% 10,00
|
|ALFAS
|869,30
|1.092.004.697
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|80.864.005
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.761.804.835
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|ADEL
|610,20
|17.191.165
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.066.661
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|8.050.173
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|293,90
|5.970.777.525
|% 3,12
|
|KLSER
|104,90
|2.961.510.023
|% -8,54
|
|AKBNK
|29,98
|2.893.269.146
|% -1,45
|
|THYAO
|230,40
|2.826.656.987
|% -0,04
|
|IZENR
|40,60
|2.761.804.835
|% 9,97
|
|YKBNK
|16,55
|2.579.252.088
|% -1,78
|
|ISCTR
|17,76
|2.192.889.830
|% -1,33
|
|TTKOM
|26,60
|2.689.832.556
|% 4,07
|
|SKBNK
|4,00
|402.761.029
|% -1,72
|
|AKBNK
|29,98
|2.893.269.146
|% -1,45
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3709
|26,3938
|% 2,40
|
|Euro
|28,4861
|28,5354
|% 2,47
|
|Sterlin
|33,3045
|33,4715
|% 3,11
|
|Frank
|29,8392
|30,0189
|% 3,05
|
|Riyal
|7,0551
|7,0905
|% 3,25
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.636
|1.636
|51,17
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|10.982
|11.081
|-20,00
|
|Yarım
|5.508
|5.562
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.781
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|0,68
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|1,14
|