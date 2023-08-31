***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.08.2023 15:11
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2023 - 24.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.08.2023
Tescil Tarihi
31.08.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31.08.2023 - 10904
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere
, 72932 sicil nolu ve 4270435063 vergi nolu Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.‘nin
1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ilişkin 24.08.2023 tarihli Genel Kurul kararı Kahramanmaraş Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 31.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190501
BIST