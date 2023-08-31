***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2023 - 24.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.08.2023Tescil Tarihi31.08.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su31.08.2023 - 10904AçıklamalarTürk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 72932 sicil nolu ve 4270435063 vergi nolu Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.‘nin1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ilişkin 24.08.2023 tarihli Genel Kurul kararı Kahramanmaraş Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 31.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190501BIST