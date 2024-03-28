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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

28.03.2024 17:06
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.03.2024 tarihli toplantısında
Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, şirketimizin 2024 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.‘nin  Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun genel kurulun onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263790


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