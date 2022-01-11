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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme

11.01.2022 16:45
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme

erine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 07/01/2022 07/01/2022 10490



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992775


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KRDMA 10,45 157.546.427 % 10,00  
KRDMB 10,45 83.242.848 % 10,00  
ORCAY 36,30 17.760.294 % 10,00  
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Riyal 3,6783 3,6968 % 0,21  
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Altın Ons 1.807 1.807 5,94  
Altın Gr. 803 803 2,94  
Cumhuriyet 5.330 5.411 20,00  
Tam 5.302 5.435 15,55  
Yarım 2.563 2.629 7,52  
Çeyrek 1.285 1.314 3,76  
Gümüş.Ons 22,59 22,62 0,13  
Gümüş Gr. 10,01 10,02 0,03  
B. Petrol 81,62 81,62 0,75  
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