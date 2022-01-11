***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
11.01.2022 16:45
erine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 07/01/2022 07/01/2022 10490
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992775
BIST
17:592.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,27
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
17:5913,8549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0341
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
17:5915,7214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0628
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
17:59804,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,16
|Açılış
|: 804,52
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler17:58
|HATEK
|19,03
|20.975.484
|% 10,00
|
|KRDMA
|10,45
|157.546.427
|% 10,00
|
|KRDMB
|10,45
|83.242.848
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|17.760.294
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|731.658
|% 9,95
|
|RALYH
|10,40
|95.629.068
|% -8,53
|
|QNBFL
|82,70
|264.144
|% -8,11
|
|PENTA
|360,50
|14.118.394
|% -6,63
|
|FENER
|29,12
|71.615.005
|% -5,76
|
|IHAAS
|9,66
|16.451.477
|% -5,29
|
|KRDMD
|12,62
|6.120.668.531
|% 9,26
|
|EREGL
|31,86
|5.072.925.789
|% 4,46
|
|THYAO
|26,88
|4.677.309.192
|% 0,67
|
|GARAN
|11,79
|2.626.905.730
|% 0,43
|
|YKBNK
|3,75
|1.847.480.847
|% 1,35
|
|KRDMD
|12,62
|6.120.668.531
|% 9,26
|
|YKBNK
|3,75
|1.847.480.847
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,37
|845.910.134
|% -2,07
|
|GARAN
|11,79
|2.626.905.730
|% 0,43
|
|DOHOL
|3,08
|630.514.531
|% -0,32
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8425
|13,8511
|% 0,22
|
|Euro
|15,6913
|15,7179
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,7360
|18,8300
|% 0,13
|
|Frank
|14,8777
|14,9673
|% 0,21
|
|Riyal
|3,6783
|3,6968
|% 0,21
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|5,94
|
|Altın Gr.
|803
|803
|2,94
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|0,03
|
|B. Petrol
|81,62
|81,62
|0,75
|