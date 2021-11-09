***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.388.007 86.642.886Dönem Karı (Zararı)111.682.053 69.577.187Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)111.682.053 69.577.187Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-63.239.980 -32.748.739Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 9.910.718 7.120.546Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.032.124 3.142.862Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler63.729 2.692.586Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 968.395 450.276Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.715.824 4.986.818Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.715.824 4.986.818Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.505.945 -1.875.257Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.338.529 -1.860.057Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23 -167.416 -15.200Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-45.298.655 -44.217.359İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -45.298.655 -44.217.359Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-22.356.306 -1.918.376Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.791.880 12.027Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -3.791.880 12.027Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.945.860 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.405.636 -4.109.748Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.715.666 3.938.600İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-687 4.947.822İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.714.979 -1.009.222Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler49.337 -10.757.944İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)556.168 -10.338.152İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-506.831 -419.792Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-219.621 362.132Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-219.621 362.132Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.468.453 11.280.370Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-87.865 -2.690.144Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.194.589 9.695.328İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.335.335 -2.602.612İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.859.254 12.297.940Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9.427.814 635.909Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler4.329.613 413.452Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)4.329.613 413.452Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-179.753 -1.383.685İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -208.004İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-179.753 -1.175.681Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.924.359 -15.603.766Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları49.847.709 32.718.700Ödenen Temettüler-8.415.073 0Alınan Temettüler3 32.028.347 53.726.468Alınan Faiz25 2.338.529 1.860.057Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -10.254.677 -1.936.149Vergi İadeleri (Ödemeleri)-400.915 273.810Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)244.087 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI24.059.461 -12.851.463Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.799.421 743.729Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.799.421 743.729Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-880.312 -16.005.829Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-880.312 -16.005.829Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)21.140.352 2.410.637FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.344.672 -33.396.090İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları3.255.345 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları3.255.345 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.144.024Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 4.144.024Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.168.174 -25.011.811Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.871.609 -25.011.811Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2.296.565 0Ödenen Faiz25 -5.431.843 -12.192.087Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -336.216YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.102.796 40.395.333NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.102.796 40.395.333DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ68.294.886 64.815.037DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ142.397.682 105.210.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330Transferler59.709.243 -59.709.243 0 0Dönem Karı (Zararı)69.577.187 69.577.187 -78.976 69.498.211Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)483.610 483.610 483.610Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-3.266.550 5.677.187 2.410.637 2.410.637Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler40.745 -126.083 -85.338 -90.411 -175.749Dönem Sonu Bakiyeler20 84.690.000 10.442.116 0 0 0 -8.493.278 -4.350.812 0 0 0 0 0 81.005.769 0 -418.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.693.593 0 5.300.159 0 201.438.989 69.577.187 0 444.885.341 19.231.698 464.117.039Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -4.350.812 91.749.868 -401.084 5.693.593 5.300.159 200.940.695 111.510.900 497.082.157 25.938.726 523.020.883Diğer Düzeltmeler3.255.345 78.331.466 -2.643.313 78.943.498 78.943.498Transferler68.310.000 -10.442.116 1.101.001 -5.300.159 57.842.174 -111.510.900 0 0Dönem Karı (Zararı)111.682.053 111.682.053 8.380.417 120.062.470Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.868.305 -5.868.305 -5.868.305Kar Payları-8.415.073 -8.415.073 -8.415.073Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler79.961 79.961 7.335.183 7.415.144Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-302.547 -302.547 -302.547Dönem Sonu Bakiyeler20 153.000.000 0 -8.493.278 -1.095.467 170.081.334 -6.269.389 6.794.594 0 247.501.897 111.682.053 673.201.744 41.654.326 714.856.070Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 142.397.682 68.294.886Ticari Alacaklar73.260.489 67.678.067İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 46.374 45.687İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 73.214.115 67.632.380Diğer Alacaklar789.112 287.139İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 789.112 287.139Stoklar10 57.393.965 48.893.907Peşin Ödenmiş Giderler1.520.826 1.432.961İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.520.826 1.432.961Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 681.644 280.729Diğer Dönen Varlıklar2.574.822 2.355.201İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 2.574.822 2.355.201ARA TOPLAM278.618.540 189.222.890TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR278.618.540 189.222.890DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar24.095.629 24.095.629Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar12 24.095.629 24.095.629Ticari Alacaklar159.834 286.083İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 159.834 286.083Diğer Alacaklar43.404.692 43.956.002İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 43.342.842 43.899.010İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 61.850 56.992Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 79.023.285 65.752.977Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 163.856.819 163.856.819Maddi Duran Varlıklar270.932.390 194.067.403Arazi ve Arsalar14 93.919.012 91.130.696Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 263.549 274.510Binalar14 97.590.090 50.399.697Tesis, Makine ve Cihazlar14 68.889.686 47.532.271Taşıtlar14 509.267 659.143Mobilya ve Demirbaşlar14 3.102.708 2.556.015Özel Maliyetler14 6.650.301 1.499.753Yapılmakta Olan Yatırımlar14 7.777 15.318Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.381.410 5.372.519Diğer Haklar15 40.769 42.304Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri15 5.293.426 5.269.252Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 47.215 60.963Ertelenmiş Vergi Varlığı26 26.367.706 8.917.054TOPLAM DURAN VARLIKLAR613.221.765 506.304.486TOPLAM VARLIKLAR891.840.305 695.527.376KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar32.168.025 32.377.449İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar32.168.025 32.377.449Banka Kredileri8 26.270.566 26.300.429Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 5.897.459 6.077.020Ticari Borçlar31.352.589 26.521.180İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 4.184.712 2.917.613İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 27.167.877 23.603.567Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 12.837.739 3.409.925Diğer Borçlar1.496.579 1.676.332İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 63.863 63.863İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.432.716 1.612.469Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.345.582 6.269.941İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 4.345.582 6.269.941Kısa Vadeli Karşılıklar3.287.894 3.628.199Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.186.855 2.527.160Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.101.039 1.101.039Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.209.825 880.212İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 5.209.825 880.212ARA TOPLAM90.698.233 74.763.238TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER90.698.233 74.763.238UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar41.902.008 60.292.601İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar41.902.008 60.292.601Banka Kredileri8 29.500.429 45.774.018Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 12.401.579 14.518.583Uzun Vadeli Karşılıklar6.025.844 5.388.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 6.025.844 5.388.652Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 38.358.150 32.062.002TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER86.286.002 97.743.255TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER176.984.235 172.506.493ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar673.201.744 497.082.157Ödenmiş Sermaye20 153.000.000 84.690.000Sermaye Düzeltme Farkları20 0 10.442.116Geri Alınmış Paylar (-)-8.493.278 -8.493.278Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-1.095.467 -4.350.812Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)163.811.945 91.348.784Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)163.811.945 91.348.784Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 170.081.334 91.749.868Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -6.269.389 -401.084Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.794.594 5.693.593Yasal Yedekler20 6.794.594 5.693.593Diğer Yedekler0 5.300.159Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları247.501.897 200.940.695Net Dönem Karı veya Zararı111.682.053 111.510.900Kontrol Gücü Olmayan Paylar41.654.326 25.938.726TOPLAM ÖZKAYNAKLAR714.856.070 523.020.883TOPLAM KAYNAKLAR891.840.305 695.527.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 326.048.795 184.621.457 129.408.377 87.430.954Satışların Maliyeti21 -273.412.392 -160.232.664 -115.981.195 -68.642.780TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)52.636.403 24.388.793 13.427.182 18.788.174BRÜT KAR (ZARAR)52.636.403 24.388.793 13.427.182 18.788.174Genel Yönetim Giderleri22 -9.472.574 -10.059.927 67.653 -2.791.053Pazarlama Giderleri22 -5.360.215 -5.798.593 -2.046.600 -2.593.116Araştırma ve Geliştirme Giderleri-325.898 -356.375 -109.153 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 54.440.241 46.828.092 8.464.239 23.623.314Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-8.957.538 -429.815ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.929.649 46.783.326 10.845.783 36.597.504Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 3.791.880 0 541.249 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -12.027 0 -12.027Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 45.298.655 44.217.359 20.822.243 10.875.792FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)116.020.184 90.988.658 32.209.275 47.461.269Finansman Gelirleri25 3.891.518 3.702.256 1.347.496 1.556.787Finansman Giderleri25 -9.201.516 -27.111.080 -1.276.801 -11.867.246SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)110.710.186 67.579.834 32.279.970 37.150.810Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri9.352.284 1.918.377 10.192.883 588.244Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 9.352.284 1.918.377 10.192.883 588.244SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)120.062.470 69.498.211 42.472.853 37.739.054DÖNEM KARI (ZARARI)120.062.470 69.498.211 42.472.853 37.739.054Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.380.417 -78.976 3.140.387 1.475.006Ana Ortaklık Payları111.682.053 69.577.187 39.332.466 36.264.048Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 27 0,73000000 0,82000000 0,26000000 0,43000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar84.364.986 -565.101 87.700.506 368.071Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)78.331.466 0 79.811.779 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 7.835.740 -706.376 10.245.100 489.998Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.802.220 141.275 -2.356.373 -121.927Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-1.802.220 141.275 -2.356.373 -121.927Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)84.364.986 -565.101 87.700.506 368.071TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)204.427.456 68.933.110 130.173.359 38.107.125Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları204.427.456 68.933.110 130.173.359 38.107.125http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976670BIST