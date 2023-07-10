***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 yılı olağan genel kurul toplantısına ilişkin bildirim.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 10.07.2023Genel Kurul Tarihi 24.08.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.08.2023Ülke TürkiyeŞehir KAHRAMANMARAŞİlçe DULKADİROĞLUAdres Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/KahramanmaraşGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.3 - 2022 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemi kar dağıtımı hususundaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.10 - Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.11 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.13 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması.14 - 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.15 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ARSAN 2022 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 ARSAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan MetniEK: 3 ARSAN 2022 Yılı Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılacaktır.Arsan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet, Arsan 2022 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve Arsan 2022 Yılı Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169102BIST