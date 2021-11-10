***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
10.11.2021 12:44
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Aksu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/11/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 30.09.2021 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976799
BIST
12:521.611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,44
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
12:529,8235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0913
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
12:5211,3825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0887
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
12:52576,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 3,18
|Açılış
|: 576,51
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,79
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler12:52
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,69
|3.441.694
|% 9,85
|
|SOKM
|12,59
|231.094.057
|% 8,44
|
|DOAS
|37,16
|99.526.126
|% 8,21
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|DOKTA
|32,40
|6.356.762
|% -7,95
|
|SARKY
|16,86
|36.402.478
|% -7,62
|
|KLMSN
|10,12
|21.130.820
|% -7,58
|
|EMKEL
|2,71
|20.246.006
|% -7,51
|
|GARAN
|10,63
|1.736.871.031
|% 0,47
|
|PETKM
|7,14
|1.547.522.206
|% -1,65
|
|THYAO
|18,10
|929.232.796
|% -0,33
|
|TSPOR
|6,19
|846.342.012
|% 0,16
|
|TUPRS
|154,00
|625.112.448
|% 0,65
|
|PETKM
|7,14
|1.547.522.206
|% -1,65
|
|GARAN
|10,63
|1.736.871.031
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,11
|326.635.408
|% -0,47
|
|TSPOR
|6,19
|846.342.012
|% 0,16
|
|YKBNK
|3,09
|423.504.434
|% 0,00
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8190
|9,8235
|% 0,94
|
|Euro
|11,3669
|11,3825
|% 0,79
|
|Sterlin
|13,2594
|13,3259
|% 0,81
|
|Frank
|10,7251
|10,7897
|% 0,83
|
|Riyal
|2,6109
|2,6240
|% 0,99
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-7,06
|
|Altın Gr.
|577
|577
|3,41
|
|Cumhuriyet
|3.810
|3.867
|27,00
|
|Tam
|3.792
|3.888
|33,14
|
|Yarım
|1.833
|1.881
|16,03
|
|Çeyrek
|919
|940
|8,01
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,05
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|-0,20
|