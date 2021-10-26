***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
26.10.2021 18:26
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2021 - 27.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.06.2021 ve 27.08.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızda belirttiğimiz Akedaş Elektrik Perakende Satış AŞ. ve Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'lerdeki Farsan İnşaat Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş.'ne ait % 6,35 oranına tekabül eden hisselerin DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (DELOİTTE) tarafından yapılan Değerleme Raporunda tespit edilen toplam 98.869.500 TL değer üzerinden satın alım işlemi, Resmi Kurum ve Kuruluşlardan izin ve onaylar alınarak ödeme bugün yapılmış ve hisse alım işlemi tamamlanmıştır. Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'deki payımız % 27,50'ye ve Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'deki payımız da % 27,50'ye yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972574
BIST
18:051.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,27
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
18:059,5334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0511
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
18:0511,0642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0730
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
18:05549,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -7,51
|Açılış
|: 549,38
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
544,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELVA
|9,02
|35.557.451
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,70
|248.212.542
|% 9,99
|
|AKMGY
|40,06
|2.962.112
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.898.440
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.624.822
|% 9,93
|
|HUBVC
|10,00
|31.696.509
|% -6,28
|
|BIOEN
|27,00
|381.903.590
|% -6,25
|
|ALMAD
|1,44
|9.291.220
|% -5,26
|
|ZOREN
|1,63
|112.534.880
|% -5,23
|
|EUYO
|3,60
|2.625.198
|% -4,76
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|GUBRF
|68,50
|1.449.553.002
|% 5,96
|
|THYAO
|14,70
|1.382.906.362
|% 2,94
|
|TUPRS
|139,80
|944.314.205
|% -1,41
|
|EREGL
|20,00
|868.545.243
|% 1,88
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|ODAS
|1,41
|247.162.316
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,60
|419.713.644
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,97
|264.776.381
|% 0,00
|
|PETKM
|6,50
|829.667.342
|% -1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5382
|9,5445
|% -0,42
|
|Euro
|11,0560
|11,0669
|% -0,63
|
|Sterlin
|13,0776
|13,1432
|% -0,55
|
|Frank
|10,3095
|10,3716
|% -0,64
|
|Riyal
|2,5326
|2,5453
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-17,03
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-8,01
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|-0,21
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 509 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 19, 474.00 milyon TL de
-
17:59ISGSY
Yüzde 9.86 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 710, 798 adet işlem
-
17:58METRO
Yüzde 4.69 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 103, 537 adet işlem
-
17:57SARKY
Yüzde 6.69 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 985, 422 adet işlem
-
17:56KONTR
Yüzde 4.09 oranında artışla 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 012 adet işlem