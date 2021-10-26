***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2021 - 27.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.06.2021 ve 27.08.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızda belirttiğimiz Akedaş Elektrik Perakende Satış AŞ. ve Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'lerdeki Farsan İnşaat Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş.'ne ait % 6,35 oranına tekabül eden hisselerin DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (DELOİTTE) tarafından yapılan Değerleme Raporunda tespit edilen toplam 98.869.500 TL değer üzerinden satın alım işlemi, Resmi Kurum ve Kuruluşlardan izin ve onaylar alınarak ödeme bugün yapılmış ve hisse alım işlemi tamamlanmıştır. Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'deki payımız % 27,50'ye ve Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'deki payımız da % 27,50'ye yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972574BIST