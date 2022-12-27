***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.12.2022 18:22
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 27.12.2022 tarih ve E-18454353-100.06-13772 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin" Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090324
BIST
18:055.435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -69,58
|Açılış
|: 5.513
|
|Önceki Kapanış
|: 5.504
|
5.514
En Düşük
5.428
18:0518,6817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8015
En Düşük
18,6200
18:0519,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0729
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0100
|
20,0396
En Düşük
19,7979
18:051.090,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 11,18
|Açılış
|: 1.090,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.078,93
|
1.108,21
En Düşük
1.076,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|182,60
|252.976.027
|% 10,00
|
|ULUSE
|231,00
|33.988.551
|% 10,00
|
|COSMO
|105,10
|2.718.412
|% 9,99
|
|TERA
|14,64
|3.578.133
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|2.454.946
|% 9,99
|
|KRONT
|121,50
|20.657.397
|% -10,00
|
|IMASM
|243,00
|74.263.552
|% -10,00
|
|PLTUR
|19,28
|122.418.935
|% -9,99
|
|UZERB
|153,10
|54.304.217
|% -9,99
|
|PKENT
|167,20
|860.473.342
|% -9,96
|
|THYAO
|143,10
|9.142.366.444
|% -1,31
|
|KOZAL
|662,90
|6.469.016.859
|% 7,79
|
|TCELL
|38,62
|4.946.738.775
|% 3,26
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|AHGAZ
|96,55
|3.851.297.499
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,31
|3.437.044.376
|% -2,81
|
|ISCTR
|12,99
|3.780.743.097
|% 0,08
|
|YKBNK
|11,81
|3.367.965.610
|% -2,40
|
|TSKB
|4,47
|1.059.414.486
|% -3,46
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6832
|18,6862
|% 0,13
|
|Euro
|19,8738
|19,9429
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,4025
|22,5148
|% -0,14
|
|Frank
|20,0324
|20,1531
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9575
|4,9824
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|14,86
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.090
|10,67
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.324
|7.405
|33,00
|
|Yarım
|3.546
|3.626
|16,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.812
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,08
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,47
|0,23
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GARFA
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 278 adet işlem
-
17:58ISGYO
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 619, 266 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 7 kaybederek (% -0.84 ) 4, 818
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ULUSE, COSMO, PARSN, BALAT, TERA, ADEL, BRKVY
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PLTUR, UZERB, SEKFK, PKENT, AYES, IMASM