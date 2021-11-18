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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.11.2021 14:56
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

            Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararında  
 
  
 
 
1- Şirketimizin % 27,50
 
oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kullanacağı 60.000.000 TL (Altmışmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında (60.000.000 TL * % 27,50= 16.500.000 TL)
 
kefalet verilmesine,
 
    
2- Şirketimizin % 27,50
 
oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin kullanacağı 30.000.000 TL (Otuzmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında (30.000.000 TL * % 27,50= 8.250.000 TL)
 
kefalet verilmesine,
 
     
Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978483


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DITAS 22,92 16.773.071 % 9,98  
DOBUR 164,50 29.994.930 % 9,96  
MERCN 13,72 90.388.076 % 9,94  
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Frank 11,9021 11,9738 % 4,36  
Riyal 2,9429 2,9576 % 4,21  
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Altın Ons 1.858 1.858 -8,90  
Altın Gr. 663 664 25,89  
Cumhuriyet 4.330 4.396 123,00  
Tam 4.353 4.464 168,39  
Yarım 2.104 2.160 81,46  
Çeyrek 1.055 1.080 40,73  
Gümüş.Ons 24,75 24,78 -0,29  
Gümüş Gr. 8,89 8,90 0,33  
B. Petrol 80,53 80,53 0,25  
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