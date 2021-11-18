***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Kararında1- Şirketimizin % 27,50oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kullanacağı 60.000.000 TL (Altmışmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında (60.000.000 TL * % 27,50= 16.500.000 TL)kefalet verilmesine,2- Şirketimizin % 27,50oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin kullanacağı 30.000.000 TL (Otuzmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında (30.000.000 TL * % 27,50= 8.250.000 TL)kefalet verilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978483BIST