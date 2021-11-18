***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2021 14:56
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararında
1- Şirketimizin % 27,50
oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kullanacağı 60.000.000 TL (Altmışmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında (60.000.000 TL * % 27,50= 16.500.000 TL)
kefalet verilmesine,
2- Şirketimizin % 27,50
oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin kullanacağı 30.000.000 TL (Otuzmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında (30.000.000 TL * % 27,50= 8.250.000 TL)
kefalet verilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978483
BIST
16:181.748
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 40,67
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.701
16:1811,2840
En Yüksek
|Değişim
|: 6,13%
|| 0,6513
|Açılış
|: 11,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
16:1812,7959
En Yüksek
|Değişim
|: 6,25%
|| 0,7523
|Açılış
|: 12,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
16:18663,60
En Yüksek
|Değişim
|: 4,06%
|| 25,89
|Açılış
|: 663,60
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
664,61
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler16:18
|TETMT
|190,50
|7.788.405
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|167.399.106
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.773.071
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|90.388.076
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,35
|9.089.758
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,64
|587.308.802
|% -9,23
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|AKSGY
|1,86
|46.681.191
|% -7,46
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|GARAN
|12,26
|4.668.175.627
|% 3,03
|
|YKBNK
|3,63
|2.521.499.214
|% 7,72
|
|AKBNK
|7,35
|2.138.586.186
|% 3,38
|
|PETKM
|7,76
|2.070.201.659
|% 0,65
|
|SISE
|11,14
|1.732.792.826
|% 6,91
|
|YKBNK
|3,63
|2.521.499.214
|% 7,72
|
|GARAN
|12,26
|4.668.175.627
|% 3,03
|
|AKBNK
|7,35
|2.138.586.186
|% 3,38
|
|TSKB
|1,62
|444.441.888
|% 2,53
|
|EKGYO
|2,18
|603.632.552
|% 0,00
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2397
|11,2840
|% 6,13
|
|Euro
|12,7395
|12,7959
|% 6,25
|
|Sterlin
|14,8799
|14,9546
|% 4,11
|
|Frank
|11,9021
|11,9738
|% 4,36
|
|Riyal
|2,9429
|2,9576
|% 4,21
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-8,90
|
|Altın Gr.
|663
|664
|25,89
|
|Cumhuriyet
|4.330
|4.396
|123,00
|
|Tam
|4.353
|4.464
|168,39
|
|Yarım
|2.104
|2.160
|81,46
|
|Çeyrek
|1.055
|1.080
|40,73
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,78
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|8,89
|8,90
|0,33
|
|B. Petrol
|80,53
|80,53
|0,25
|
Seans Raporu
16:18
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16:32KZBGY
Yüzde 6.62 oranında artışla 34.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 070, 329 adet işlem
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16:31XU100
Endeks 1, 747 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 34 üstünde . İşlem hacmi 32, 732.00 milyon TL de
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16:31DOCO
Yüzde 9.56 oranında artışla 1, 028.20 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 300 adet işlem
-
16:30KZBGY
Yüzde 6.56 oranında artışla 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 052, 716 adet işlem
-
16:29EUHOL
Yüzde 5.71 oranında artışla 1.85 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 646, 409 adet işlem