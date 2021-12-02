***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2021 16:43
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı
Şirketimizin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kullanacağı 65.000.000 TL (Altmışbeşmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında kefalet verilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980687
BIST
17:041.871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 13,73
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
17:0413,4559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1490
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
17:0415,2964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2324
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
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15,3788
En Düşük
14,9048
17:04768,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 6,79
|Açılış
|: 768,12
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|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler17:04
|ERBOS
|137,50
|203.727.257
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.315.452
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.232.415
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.818.675
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|NUGYO
|8,52
|80.432.587
|% -9,36
|
|KUTPO
|106,80
|218.790.708
|% -8,33
|
|KRDMD
|9,33
|1.942.219.593
|% 4,13
|
|THYAO
|18,12
|1.826.927.626
|% -1,58
|
|GARAN
|11,68
|1.602.461.628
|% 0,34
|
|EREGL
|23,44
|1.142.994.962
|% 2,18
|
|SISE
|13,25
|1.124.197.893
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,35
|871.290.960
|% 3,07
|
|YKBNK
|3,37
|1.101.966.224
|% 2,12
|
|SKBNK
|1,19
|273.892.661
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,33
|1.942.219.593
|% 4,13
|
|ADESE
|0,76
|135.414.452
|% 2,70
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4482
|13,4559
|% 1,12
|
|Euro
|15,2650
|15,2964
|% 1,54
|
|Sterlin
|17,8536
|17,9432
|% 1,42
|
|Frank
|14,5823
|14,6702
|% 1,27
|
|Riyal
|3,5754
|3,5933
|% 1,09
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,95
|
|Altın Gr.
|768
|768
|6,41
|
|Cumhuriyet
|5.072
|5.149
|5,00
|
|Tam
|5.059
|5.188
|4,31
|
|Yarım
|2.445
|2.509
|2,08
|
|Çeyrek
|1.227
|1.255
|1,04
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,66
|9,67
|0,15
|
|B. Petrol
|68,34
|68,34
|-0,53
|