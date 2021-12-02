Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.12.2021 16:43
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı  
     Şirketimizin % 27,50  oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kullanacağı 65.000.000 TL (Altmışbeşmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında kefalet verilmesine,
 
    
Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980687


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:041.871
Değişim :  0,74% |  13,73
Açılış :  1.864  
Önceki Kapanış :  1.857  
En Yüksek
1.883 En Düşük
1.864
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERBOS 137,50 203.727.257 % 10,00  
MIATK 37,18 3.315.452 % 10,00  
BURCE 29,04 38.232.415 % 10,00  
PKENT 4.071,10 3.818.675 % 10,00  
ISATR 311.692,00 311.692 % 10,00  
daha fazla
17:04 Alış Satış %  
Dolar 13,4482 13,4559 % 1,12  
Euro 15,2650 15,2964 % 1,54  
Sterlin 17,8536 17,9432 % 1,42  
Frank 14,5823 14,6702 % 1,27  
Riyal 3,5754 3,5933 % 1,09  
daha fazla
17:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 -1,95  
Altın Gr. 768 768 6,41  
Cumhuriyet 5.072 5.149 5,00  
Tam 5.059 5.188 4,31  
Yarım 2.445 2.509 2,08  
Çeyrek 1.227 1.255 1,04  
Gümüş.Ons 22,35 22,37 0,13  
Gümüş Gr. 9,66 9,67 0,15  
B. Petrol 68,34 68,34 -0,53  
Seans Raporu 17:04
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru