***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu kararıŞirketimizin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kullanacağı 150.000.000 TL (Yüzellimilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında kefalet verilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995377BIST