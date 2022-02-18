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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.02.2022 12:23
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı
Şirketimizin % 27,50  oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kullanacağı 100.000.000 TL (Yüzmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında  kefalet verilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
      
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002729


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ISBTR 66.622,70 1.132.586 % 10,00  
UZERB 61,20 1.139.238 % 9,97  
SERVE 21,58 243.207 % 9,82  
KRSTL 5,70 2.501.719 % 9,62  
AYDEM 8,62 168.958.595 % 9,53  
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Riyal 3,6216 3,6397 % 0,36  
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Altın Gr. 830 830 0,43  
Cumhuriyet 5.507 5.590 10,00  
Tam 5.479 5.616 9,35  
Yarım 2.648 2.717 4,52  
Çeyrek 1.328 1.358 2,26  
Gümüş.Ons 23,91 23,93 0,08  
Gümüş Gr. 10,48 10,49 0,08  
B. Petrol 91,36 91,36 -1,62  
Seans Raporu 12:52
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