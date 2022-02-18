***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2022 12:23
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı
Şirketimizin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kullanacağı 100.000.000 TL (Yüzmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında kefalet verilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002729
BIST
12:562.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 10,39
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.014
12:5613,6320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0502
|Açılış
|: 13,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6351
En Düşük
13,5136
12:5615,4971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0399
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
12:56830,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,87
|Açılış
|: 830,08
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,55
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler12:52
|ISBTR
|66.622,70
|1.132.586
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.139.238
|% 9,97
|
|SERVE
|21,58
|243.207
|% 9,82
|
|KRSTL
|5,70
|2.501.719
|% 9,62
|
|AYDEM
|8,62
|168.958.595
|% 9,53
|
|ERSU
|5,76
|7.205.859
|% -10,00
|
|CEOEM
|17,01
|23.450.344
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.281.650
|% -9,99
|
|KAPLM
|41,28
|1.473.944
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|33.113.945
|% -9,77
|
|THYAO
|29,30
|1.719.428.778
|% 1,95
|
|KRDMD
|11,62
|516.101.183
|% 0,96
|
|EREGL
|28,16
|368.505.619
|% 0,43
|
|TUPRS
|192,60
|330.161.998
|% 0,84
|
|SISE
|13,14
|262.866.603
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,01
|250.251.368
|% 0,50
|
|THYAO
|29,30
|1.719.428.778
|% 1,95
|
|KRDMD
|11,62
|516.101.183
|% 0,96
|
|ODAS
|1,31
|53.050.242
|% 1,55
|
|CEMAS
|1,16
|39.386.469
|% 0,87
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6279
|13,6332
|% 0,38
|
|Euro
|15,4926
|15,5017
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,5137
|18,6066
|% 0,40
|
|Frank
|14,7463
|14,8351
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6216
|3,6397
|% 0,36
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-4,25
|
|Altın Gr.
|830
|830
|0,43
|
|Cumhuriyet
|5.507
|5.590
|10,00
|
|Tam
|5.479
|5.616
|9,35
|
|Yarım
|2.648
|2.717
|4,52
|
|Çeyrek
|1.328
|1.358
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,93
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|0,08
|
|B. Petrol
|91,36
|91,36
|-1,62
|