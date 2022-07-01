***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 14:17
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı
1-Şirketimizin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kullanacağı 40.000.000 TL (Kırkmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında kefalet verilmesine,
2-Şirketimizin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin kullanacağı 265.000.000 TL (İkiyüzaltmışbeşmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında kefalet verilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040650
BIST
14:312.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 25,45
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
14:3116,7544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0560
|Açılış
|: 16,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
14:3117,4921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0353
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
14:31963,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,68
|Açılış
|: 963,25
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
962,36
BIST En Aktif Hisseler14:31
|ISSEN
|28,16
|57.876.228
|% 10,00
|
|BOBET
|6,60
|25.662.378
|% 7,84
|
|BASCM
|3,67
|300.630
|% 7,62
|
|GESAN
|45,08
|200.172.042
|% 7,28
|
|ISBIR
|52,50
|1.264.727
|% 7,14
|
|RTALB
|7,14
|91.207.887
|% -4,29
|
|UFUK
|63,00
|952.738
|% -2,63
|
|MEDTR
|18,38
|10.230.322
|% -2,49
|
|LIDFA
|11,06
|46.034.070
|% -2,47
|
|ULUSE
|209,70
|4.678.436
|% -2,06
|
|MAKIM
|16,23
|279.247.087
|% 6,43
|
|GESAN
|45,08
|200.172.042
|% 7,28
|
|BERA
|14,31
|153.371.143
|% -1,31
|
|ARDYZ
|5,44
|98.079.932
|% 2,84
|
|OYAKC
|12,56
|84.382.292
|% -0,32
|
|MOBTL
|1,75
|44.341.167
|% 1,74
|
|ARDYZ
|5,44
|98.079.932
|% 2,84
|
|MAKIM
|16,23
|279.247.087
|% 6,43
|
|SEGYO
|1,03
|14.496.110
|% 1,98
|
|KLSYN
|2,14
|26.976.252
|% 0,94
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7463
|16,7544
|% 0,34
|
|Euro
|17,4868
|17,4921
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,1137
|20,2146
|% -0,76
|
|Frank
|17,3741
|17,4787
|% -0,20
|
|Riyal
|4,4474
|4,4697
|% 0,28
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-20,47
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-6,52
|
|Cumhuriyet
|6.433
|6.531
|-60,00
|
|Tam
|6.431
|6.516
|-74,00
|
|Yarım
|3.148
|3.186
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.577
|1.592
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|-0,25
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,15
|
Seans Raporu
14:31
daha fazla
-
14:46BMSCH
Yüzde 5.42 oranında artışla 11.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 022, 579 adet işlem
-
14:45MAKIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 16.35 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 603, 896 adet işlem
-
14:44THYAO
Yüzde 4.19 oranında artışla 48.76 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 108, 477 adet işlem
-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 48 artarak (% 1.21 ) 2, 641
-
14:43XU100
Endeks 2, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 16, 773.00 milyon TL de