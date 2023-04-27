***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizden EYT emeklilik ve deprem dolayısıyla kendi isteği ile işten ayrılanların kıdem tazminatları ve tüm haklarının tamamı ödenmiş olup bugün itibarıyla konsolide çalışan personel sayımız olan 538 kişiden 438 kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaktadır.Saygılarımızla.Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141993BIST