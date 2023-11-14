***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonucunda hasar gören şirketimize ait tesislerde ve bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'de oluşan hasarlar ve kar kaybı poliçemizde belirtilen miktarlar konusunda Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş. ile mutabakata varılmış, bugün tarafımıza 318.441.716,52 TL ödeme yapılmış ve toplamda 665.652.321,58 TL ödeme alınmıştır.Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. ve Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş. sigorta arasında kati mutabakat sağlanmış olup açılan tüm davalardan vazgeçilecektir.Hasar dosyaları açılan 204995719, 153078514, 0484510612, 0484512212, 0480884112, 0484500612, 1036099238, 1056860233, 0484507812, 0480892212, 0480903712, 0484503712 ve 0480905612 numaralı poliçelerden dolayı hasar ve kar kaybı ödemeleri tarafımıza yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217957BIST