***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 18 / 12 / 2023 tarihinde kuruluş tescili yapılan 20.000.000 TL (Yirmimilyon TL) sermayeli MARZEN YAPI MARKET İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne kurucu ortak olarak % 40 oranında 8.000.000 TL (Sekizmilyon TL) hisse ile iştirak etmiştir.Saygılarımızla,ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226678BIST